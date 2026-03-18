Se acerca el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Alto Valle prepara una gran cantidad y variedad de propuestas para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. En Neuquén habrá actividades para mantener viva la memoria y repetir "Nunca Más".

Marcha nacional

La tradicional marcha, que se replicará en todo el país, se hará en Neuquén el mismo martes a las 18, en el Monumento a San Martín. Previamente irá el acto oficial, que comienza a las 10 en La Escuelita.

Por otro lado, previo a la marcha habrá vigilia, organizada por colectivos y organizaciones artísticas de Neuquén. Será desde las 23 hasta las 2 del del 24, la vigila de los 50 años del golpe cívico militar en el Anfitetro Gato Negro.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará a Teneas. La vigila la llevarán a cabo La Conrado Cultural, Teneas, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticas de Neuquén (ANAP), la Asociación de Músicos Independientes (AMI), La mano en la sed (escritores), De Poetas y Trovadores, y Artistas Independientes (AI).

Previo al 24 de marzo

Además del acto y la marcha, la previa al 24 de Marzo tendrá una agenda de actividades organizadas en el museo Paraje Confluencia, Aten, Casa de las Leyes, el Museo Nacional de Bellas Artes y el monumento a la Madre sobre la avenida Olascoaga y Vuelta de Obligado.

Miércoles 18: testimonios y charlas

El miércoles 18, a las 19.30, se hará la presentación de “Subzona 5.2, un epílogo de la Memoria”, el documental realizado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en Neuquén.

Será en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y contará, entre otros, con testimonios de las y los protagonistas

En la UNCo, a las 19, en el aula 17 de Trabajo Social, “50 años: golpe genocida, su significado histórico y la actualidad bajo el gobierno de Milei”, por Elida Sifuentes ex detenida desaparecida, Trabajadora Social y Norberto Calducci, militante del Rosariazo, secretario adjunto de Aten Plottier.

En Plottier, tendrá lugar la charla abierta “Un golpe a los libros”, sobre el plan de prohibición, censura y quema de libros en la biblioteca popular Carmen Mellado (Misiones 60) a cargo del escritor y periodista Pablo Montanaro.

Jueves 19: intervenciones artísticas

Por otro lado, continuará el jueves 19 con la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo en el monumento a la Madre en Olascoaga y Vuelta de Obligado de Neuquén, a las 15,30, con audios e intervenciones artísticas organizado por los organismos de 16 a 18 (Grupo compromiso con las Madres, Hijos e Hijas, Apdh) y la Red federal de Derechos Humanos.

A ello se suma el ciclo de charlas “Neuquén y la Memoria a 50 años del Golpe”, de 18 a 20, en el Museo Paraje Confluencia (Parque Central), sobre el trabajo de los organismos de Derechos Humanos en Neuquén, a cargo de la APDH y el grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.

Muestra fotográfica por la Memoria

Además, hasta el 30 de marzo, continúa la muestra fotográfica en el Centro Cultural Alberdi “Imagen y Memoria, retratos para no olvidar”, una serie de 17 imágenes de hijos e hijas de desaparecidas y desaparecidos.

Las actividades siguen el 25, 27 y 28 de marzo, con distintas propuestas artísticas y culturales.