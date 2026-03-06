Un texto perdido de Rodolfo Walsh revive en una muestra que invita a reconstruir la memoria

A 50 años del golpe cívico-militar que marcó uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, el arte vuelve a ser una herramienta para pensar el pasado y construir memoria colectiva. En ese marco, la Secretaría de Cultura de la Provincia organizó una serie de actividades por el Mes de la Memoria que tendrá uno de sus momentos centrales este sábado 7 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Alberdi.

La jornada comenzará con la inauguración de la exposición fotográfica “Imagen y memoria. Retratos para no olvidar”, realizada por el colectivo Son Miradas. El trabajo es el resultado de un año de producción y pone el foco en las vidas actuales de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura.

A través de retratos y testimonios, la muestra propone poner rostro y voz a una generación atravesada por el terrorismo de Estado. Las imágenes no sólo reflejan historias personales, sino también trayectorias de vida construidas a partir de la ausencia. En tiempos en que resurgen discursos negacionistas, la propuesta busca reforzar la memoria viva y el valor del testimonio.

Pero uno de los puntos más singulares de la jornada será la presentación de la muestra instalativa “Juan se iba por el río”, un proyecto que recupera un cuento inédito del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

El texto tiene una historia particular: apenas dos personas pudieron leerlo completo antes de que se perdiera. Con el paso del tiempo sólo sobrevivieron fragmentos del relato, específicamente su comienzo y su final. A partir de esas piezas, un grupo de artistas y editores emprendió el desafío de reconstruir la obra.

El proyecto surgió en el marco de la Diplomatura en Artes del Libro de la Universidad Nacional de las Artes y propone una experiencia que combina literatura, ilustración y experimentación editorial. La muestra exhibe ilustraciones originales, bocetos, materiales de proceso y soportes audiovisuales que revelan cómo fue el trabajo colectivo para imaginar y reconstruir el texto perdido.

Más que una simple exposición, la propuesta invita a reflexionar sobre la memoria, los vacíos y las huellas que deja la historia. Así como el cuento de Walsh llega fragmentado hasta el presente, también la memoria social se construye a partir de restos, relatos y reconstrucciones colectivas.

Con entrada libre y gratuita, las actividades del Mes de la Memoria buscan consolidar espacios donde el arte y la cultura funcionen como herramientas para recordar, reparar y proyectar identidad colectiva.

En ese cruce entre literatura, fotografía y memoria histórica, la reconstrucción de “Juan se iba por el río” se transforma en algo más que un ejercicio artístico: es una metáfora de un país que, medio siglo después del golpe, sigue intentando completar las piezas de su propia historia.