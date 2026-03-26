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Jueves 26 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Cannabis Sativa en galletas

Detienen a joven de 18 años por intentar ingresar marihuana oculta en galletitas a una comisaría en Chaco

Una mujer fue arrestada en Fontana al intentar pasar 21 gramos de cannabis a su pareja detenida por robo con arma. El estupefaciente estaba dividido en 14 envoltorios dentro de un paquete de galletitas durante la visita en la Comisaría 1°.

Por Redacción

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 08:50
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Intentó ingresar marihuana oculta a su novio detenido en Chaco

Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Fontana, Chaco, tras ser descubierta intentando introducir marihuana escondida en un paquete de galletitas para su pareja, quien se encuentra alojado en la Comisaría 1° por un delito de robo con arma.

Durante el horario de visitas, la mujer ingresó al establecimiento donde los efectivos policiales, al realizar los controles rutinarios, detectaron irregularidades en el paquete que llevaba consigo. Ante la sospecha, y en presencia de un testigo, procedieron a abrir el paquete para inspeccionar su contenido.

En el interior encontraron 14 envoltorios de nylon que contenían cannabis sativa, con un peso total aproximado de 21 gramos. Por este motivo, se solicitó la intervención de personal especializado para confirmar la naturaleza de la sustancia.

La joven fue arrestada en el lugar mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso. El estupefaciente fue incautado y forma parte del expediente que tramita la Fiscalía Antidrogas N°2, bajo la dirección de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola.

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