Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Fontana, Chaco, tras ser descubierta intentando introducir marihuana escondida en un paquete de galletitas para su pareja, quien se encuentra alojado en la Comisaría 1° por un delito de robo con arma.

Durante el horario de visitas, la mujer ingresó al establecimiento donde los efectivos policiales, al realizar los controles rutinarios, detectaron irregularidades en el paquete que llevaba consigo. Ante la sospecha, y en presencia de un testigo, procedieron a abrir el paquete para inspeccionar su contenido.

En el interior encontraron 14 envoltorios de nylon que contenían cannabis sativa, con un peso total aproximado de 21 gramos. Por este motivo, se solicitó la intervención de personal especializado para confirmar la naturaleza de la sustancia.

La joven fue arrestada en el lugar mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso. El estupefaciente fue incautado y forma parte del expediente que tramita la Fiscalía Antidrogas N°2, bajo la dirección de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola.