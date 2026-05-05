Eran casi las 23:40 del lunes, cuando todo se terminó para una pareja narco que viajaba en un colectivo de larga distancia desde Neuquén hacia Comodoro Rivadavia. En su equipaje llevaban más de 2,7 kilos de marihuana. La investigación originada en una denuncia al 0800-DROGAS, finalizó con el trabajo del perro Máximo, que descubrió el cargamento entre las valijas de los pasajeros.

El procedimiento se hizo sobre la Ruta Nacional 22, en el Destacamento del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, y dejó al descubierto una modalidad que sigue moviéndose en silencio por los caminos del sur.

Todo empezó antes, con un dato que encendió alarmas. A partir de ahí, el seguimiento fue largo y paciente. Durante más de 11 horas, los investigadores fueron armando el rompecabezas hasta ubicar a los sospechosos arriba de un micro, mezclados entre pasajeros comunes, como si nada pasara.

Sin embargo, el viaje tenía otro destino. El equipaje que llevaban no era un simple bolso de traslado. Era parte de una maniobra más grande, una forma de mover droga sin levantar sospechas, aprovechando el flujo constante de colectivos que cruzan la Patagonia.

El quiebre llegó en plena noche. Cuando el micro fue controlado, apareció Máximo, el perro entrenado para detectar estupefacientes. No dudó. Marcó una de las valijas con firmeza. Y después otra. Fue la señal que faltaba.

A partir de ese momento, todo se aceleró. Con autorización judicial, se revisaron los bolsos y ahí estaba: más de 2,7 kilos de marihuana, en forma de cogollos, distribuidos y ocultos bajo la modalidad de las llamadas “valijas verdes”. Un método que no es nuevo, pero que sigue apareciendo en los controles.

La escena cambió en segundos. Lo que era un viaje más se convirtió en un operativo. Los pasajeros miraban, algunos sin entender, otros intentando no involucrarse. Mientras tanto, la pareja, un hombre de 28 años y una mujer de 20, quedó detenida.

Además de la droga, se secuestraron celulares, dinero en efectivo y pasajes. Elementos que ahora abren interrogantes: de dónde venía la carga, quién la esperaba y cuántos movimientos similares pasan sin ser detectados.

Porque el dato que inquieta no es solo el secuestro. Es el recorrido. Neuquén, punto de partida. Comodoro Rivadavia, destino. Y en el medio, la Ruta 22 como escenario de un circuito que se repite.