Una joven chaqueña de 24 años, con diagnóstico de psicosis y retraso madurativo, fue rescatada en la provincia de Chaco tras ser captada por una supuesta red de trata de personas. La víctima fue protegida antes de que pudiera ser trasladada al norte argentino, donde presuntamente iba a trabajar como modelo.

La alerta surgió el 27 de febrero cuando el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba informó a las autoridades sobre el riesgo que atravesaba una de sus pacientes. La joven había relatado que su novio, un hombre extranjero, le había propuesto viajar a las provincias de Salta y Jujuy para desempeñarse como modelo.

Ante la sospecha de una maniobra de captación basada en engaños, la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, ordenó el inicio inmediato de una investigación. El personal del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas verificó que la pareja vivía desde hacía un año en una vivienda alquilada en la capital chaqueña y que ambos tenían pasajes para viajar desde la terminal local el miércoles siguiente.

A pesar de que el novio contaba con residencia legal y no poseía antecedentes ni impedimentos judiciales, la Justicia decidió trasladar a la joven a una comisaría para protegerla y evitar que se concretara el viaje. La familia de la víctima expresó su oposición al traslado ante la Justicia.

Paralelamente, la División Sanidad Policial intervino para evaluar el estado de salud de la joven, mientras la causa sigue su curso para esclarecer todos los detalles del caso. Las autoridades aclararon que el procedimiento tuvo un carácter preventivo.

La trata de personas consiste en la captación, traslado, recepción y explotación de individuos con fines sexuales, laborales o de tráfico de órganos, tanto a nivel nacional como internacional. Las redes que operan estas actividades utilizan la fuerza, amenazas, engaños, abuso de poder o secuestro para lograr sus objetivos.

Este delito tiene como finalidad la explotación, que puede manifestarse en diversas formas, afectando gravemente los derechos y la integridad de las víctimas.