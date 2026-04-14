Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, habló en exclusiva antes del reinicio del juicio oral por la muerte de Diego Maradona y denunció un abandono médico con responsabilidad penal por parte del entorno que rodeaba al exfutbolista.

En diálogo con Infobae al Regreso, Baudry sostuvo: “Desde el primer día, aquel 30 de noviembre, cuando salí de la fiscalía, dije que a Diego lo habían matado”. Tras analizar el expediente y testimonios iniciales, descartó la hipótesis de una muerte natural y reveló que una enfermera clave aseguró que “a Diego lo abandonaron”.

El relanzamiento del juicio se debe a la anulación del proceso anterior, provocado por la conducta irregular de la jueza Makintach, quien filmaba un documental durante las audiencias. Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro retomará el debate con más de 90 testigos y siete profesionales imputados.

Baudry explicó que el equipo médico está acusado de homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que “podían representarse la posibilidad de que, haciendo lo que hicieron, podían terminar con la vida de Diego, aun sin quererlo”. Además, subrayó que la querella sostiene que hubo abandono y omisión deliberada de auxilio, ya que Maradona fue dejado a sufrir en una cama durante cinco días sin atención adecuada después de golpearse la cabeza.

La puja por los dólares que desaparecieron

El abogado también alertó sobre un posible móvil económico detrás del caso: “A Diego le faltan más de 70 millones de dólares, que alguien se quedó en el camino porque no están. Los médicos no tenían potestad para quedarse con ese dinero, pero la causa es por responsabilidad médica”.

Sobre el círculo cercano de Maradona, Baudry mencionó a Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Vanesa Morla, quienes aparecen frecuentemente, aunque no están siendo juzgados en esta causa. “Yo pretendí durante todo este tiempo que eso se incorpore en la causa, pero los fiscales nunca quisieron”, afirmó.

En cuanto a la actuación judicial, Baudry criticó que “en Argentina, si tenés plata podés matar incluso a Maradona y no pasa nada”. Destacó que sin la presión de los periodistas hoy no habría juicio, ya que los fiscales siempre postergaron la investigación sobre el entorno.

El escándalo por la filmación del documental durante el juicio anterior llevó a la anulación del proceso. Baudry recordó que la denuncia fue presentada por el abogado de Luque y apoyada por los abogados querellantes y defensores, quienes consideraron la situación demasiado grave para ignorarla.

En el nuevo juicio, Baudry se mostró confiado en que habrá condenas severas: “Salvo que prueben que hicieron todo lo posible como médicos, está demostrado que no prestaron los servicios adecuados. Hicieron todo para que no se tratara a Diego y que la demás gente tampoco lo tratara”.

Un peritaje médico realizado por 21 profesionales concluyó unánimemente que Maradona no estaba en uso de sus facultades mentales y que el estado de abandono fue total, incumpliendo las normas de una internación domiciliaria.

Abogado denuncia abandono médico en el juicio por muerte de Maradona

El abogado resumió la gravedad de la negligencia: “A Diego con un simple diurético, si lo hubieran dejado a cualquier médico darle un simple diurético, Diego hoy estaba vivo”. También explicó que la figura jurídica de dolo eventual implica que los médicos sabían que podían causarle la muerte y aun así no actuaron, lo que refleja una falencia en el sistema judicial argentino.

Finalmente, Baudry expresó la expectativa de la familia y la querella: “Yo llego a casa y tengo a Verónica y Dieguito pensando en el juicio. Es muy emotivo y difícil. Pero estoy convencido de que la verdad va a quedar plasmada en la sentencia”.