La causa por la muerte de Diego Maradona vuelve a tener movimiento judicial este lunes con una nueva audiencia preliminar en los Tribunales de San Isidro, en el marco del proceso contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la única acusada que será sometida a un juicio por jurados populares.

La jornada, prevista para las 10 en la sede judicial de Ituzaingó 340, estará centrada en el análisis de audios del ex capitán de la Selección argentina, así como también en registros vinculados a otros imputados de la causa. Entre los materiales a evaluar figuran intervenciones relacionadas con la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y allegados al entorno profesional que acompañaba al ex futbolista.

Además, se examinarán imágenes de la habitación de la vivienda del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona fue hallado sin vida el 25 de noviembre de 2020, durante su internación domiciliaria.

Madrid integraba el equipo de enfermería que asistía al ex entrenador y deberá enfrentar un debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en un proceso paralelo al segundo juicio oral y público que comenzará el 17 de marzo de 2026. En ese expediente se determinarán las eventuales responsabilidades penales de Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna, todos imputados por presunto homicidio simple con dolo eventual.

El caso ya tuvo un primer intento de juicio que terminó anulado tras la controversia generada por la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, situación que obligó a reiniciar el proceso.

Con esta nueva audiencia preliminar, la Justicia busca ordenar y depurar la prueba que será presentada ante el jurado popular, en una causa que mantiene en vilo a la opinión pública y que continúa sumando capítulos a más de cinco años de la muerte del ídolo argentino.