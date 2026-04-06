En un contexto de crecimiento sostenido y transformación constante del turismo, la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue se posiciona como un actor central en la formación de profesionales y en el desarrollo de la actividad en la región.

Así lo expresó su decano, Carlos Espinosa, durante una entrevista en el programa Nos Vamos de Canal 24/7, donde analizó el presente del sector, los desafíos tecnológicos y el rol de la academia.

“Estamos en un momento de muchísimo dinamismo y aceleración”, afirmó Espinosa, al referirse a los cambios que atraviesa el turismo a nivel global. En ese sentido, destacó el impacto de la transformación digital y la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, que están redefiniendo la actividad y también el perfil profesional.

Formación con múltiples salidas laborales

Lejos de una visión tradicional, el decano subrayó que hoy el turismo ofrece un amplio abanico de oportunidades laborales. “Nuestros graduados no solo trabajan en agencias o hotelería, sino también en comunicación, marketing digital, innovación y gestión de ciudades”, explicó.

Según detalló, esta diversificación responde a un sector cada vez más dinámico, donde los profesionales construyen trayectorias propias a partir de las herramientas adquiridas en la facultad.

“Nuestros graduados no solo trabajan en agencias o hotelería, sino también en comunicación, marketing digital, innovación y gestión de ciudades”, explicó Espinosa.

En la actualidad, la institución cuenta con alrededor de 400 estudiantes regulares y unos 250 ingresantes en el último año, en su mayoría provenientes de Neuquén y Río Negro, aunque también recibe alumnos de otras regiones del país.

“Nuestros graduados no solo trabajan en agencias o hotelería, sino también en comunicación, marketing digital, innovación y gestión de ciudades”, explicó Espinosa.

El desafío de adaptarse a los nuevos tiempos

Espinosa reconoció que uno de los principales desafíos es mantener actualizados los planes de estudio frente a la velocidad de los cambios tecnológicos. “La actividad turística nos obliga a estar en constante actualización”, señaló.

En ese proceso, destacó el rol activo de los propios estudiantes, quienes ya llegan con un fuerte dominio de herramientas digitales que luego se potencian en el ámbito académico.

En noviembre pasado, el Gobierno de Neuquén distinguió a la Facultad de Turismo de la UNCo por seis décadas de aporte educativo y profesional al sector.

Uno de los ejes centrales de la gestión es reducir la brecha entre la formación y el trabajo. Para ello, la facultad impulsa vínculos con cámaras empresarias, municipios y organismos públicos de la región.

“Trabajamos con asociaciones del sector, gobiernos provinciales y actores privados para que nuestros estudiantes tengan contacto real con el mundo laboral”, explicó Espinosa.

En ese marco, resaltó la importancia de las pasantías, una política histórica de la institución que permite a los alumnos adquirir experiencia antes de egresar. También destacó la participación en eventos y workshops del sector, donde los estudiantes se insertan en escenarios reales de comercialización turística.

“Trabajamos con asociaciones del sector, gobiernos provinciales y actores privados para que nuestros estudiantes tengan contacto real con el mundo laboral”, explicó Espinosa.

el decano subrayó que hoy el turismo ofrece un amplio abanico de oportunidades laborales.

El valor del contacto humano

Más allá del avance tecnológico, el decano hizo hincapié en un aspecto que considera irremplazable: el vínculo humano. “Es algo que no debemos perder. Marca una diferencia muy grande en la formación y en el ejercicio profesional”, sostuvo.

Finalmente, Espinosa remarcó que la facultad mantiene un sistema de ingreso abierto y sin restricciones, invitando a quienes deseen formarse en una actividad que, según definió, “no tiene edad y genera vocación permanente”.

En un escenario donde el turismo se reinventa a gran velocidad, la Facultad de Turismo de la UNCo busca no solo acompañar ese proceso, sino también liderarlo desde la formación y la innovación.

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