Ramiro Nast, un joven de 23 años, fue encontrado asesinado dentro de una heladera en la provincia de Santa Fe, luego de estar desaparecido desde el pasado jueves 4 de abril cuando asistió a una fiesta en la ciudad de Funes.

La desaparición de Nast se conoció cuando sus empleadores en una carnicería alertaron que no se había presentado a su trabajo, lo que generó preocupación y dio inicio a una intensa búsqueda.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo

Finalmente, el cuerpo fue hallado el lunes por la tarde dentro de una heladera ubicada en un zanjón en la intersección de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.

La policía llegó hasta ese lugar tras analizar las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar el sitio exacto donde estaba el cuerpo.

Joven de 23 años asesinado tras desaparecer en fiesta en Santa Fe

En el lugar, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de 29 años, sospechoso de estar involucrado en el homicidio, mientras continúan buscando a otros dos individuos que podrían haber participado en el crimen.

Por el momento, se desconoce el motivo del asesinato. Sin embargo, la madre de la víctima sospecha que el homicidio podría estar relacionado con el consumo o tráfico de drogas.