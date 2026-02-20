En un ingenioso operativo, la Policía de Neuquén recuperó una heladera portátil que había sido sustraída días atrás, gracias a la intervención de la víctima, quien descubrió que el objeto robado estaba siendo ofrecido en una venta en línea a través de Facebook.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18 de este jueves, cuando personal de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén Norte, tras ser alertados por la víctima, se dirigió a un punto de encuentro previamente pactado con el supuesto vendedor. El lugar de la transacción estaba fijado en la intersección de Pilhue y Cerro Batea Mahuida.

El plan de la víctima, que consistió en concertar la compra y avisar a la policía, dio resultado. Al llegar el móvil policial, el individuo que intentaba vender la heladera, al notar la presencia de los efectivos, huyó rápidamente del lugar, dejando abandonado el bien sustraído.

La heladera portátil fue secuestrada por la policía y trasladada a la comisaría, donde el damnificado podrá retirarla una vez que presente la denuncia correspondiente y la documentación que acredite su propiedad.