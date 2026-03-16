Salió a trabajar y terminó baleado en la autopista

Un docente que en sus horas libres trabajaba como chofer de una aplicación de viajes fue asesinado durante un robo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. El principal sospechoso del crimen es un policía que había solicitado el viaje, quien fue detenido horas después.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años.

El caso comenzó a investigarse cuando se dio aviso sobre un hombre tendido sobre el asfalto con heridas de bala en la Autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta 3, en dirección a Ezeiza.

El relato que alcanzó a dar antes de morir

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar encontraron a Pereyra todavía consciente.

Según el testimonio que alcanzó a dar, minutos antes circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios delincuentes que se desplazaban a pie. En ese momento le robaron el vehículo y efectuaron varios disparos.

Poco después arribó una ambulancia, pero los médicos constataron su muerte en el lugar.

Las pericias posteriores indicaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El dato que llevó hasta un policía

En las primeras horas de la investigación los investigadores analizaron los datos del viaje que Pereyra había aceptado a través de la aplicación.

Allí surgió que el último traslado había sido solicitado por un usuario identificado como Matías Vizgarra, de 23 años.

Con el análisis de la información se determinó que se trataba de un efectivo policial que prestaba servicio en la Base UTOI Puente 12.

La detención tras inconsistencias en su relato

El sospechoso fue convocado a declarar en una comisaría. Durante el procedimiento entregó su arma reglamentaria, una Bersa TPR9, con municiones.

Según se informó en la causa, su declaración presentó inconsistencias, por lo que el fiscal Adrián Arribas ordenó su detención por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Hallaron el auto de la víctima

Poco después de la detención, los investigadores localizaron el Chevrolet Corsa de Pereyra.

El vehículo apareció abandonado en una calle cercana a las vías del tren, a pocas cuadras de la base de la UTOI donde prestaba servicio el policía detenido.

Tras el avance de la investigación, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación inmediata del efectivo de la fuerza mientras continúa la causa judicial.