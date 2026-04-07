El emblemático boliche Pinar de Rocha, conocido por más de 50 años de noches memorables, cerró abruptamente sus puertas este martes tras un operativo policial que sorprendió a clientes y trabajadores. Más de 60 efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental ingresaron al local mientras aún funcionaba, ordenando el desalojo inmediato.

Los asistentes debieron abandonar el lugar por una salida lateral en medio de un despliegue policial que generó tensión y desconcierto. La jueza María Victoria Aloé explicó que la medida fue resultado de un "desalojo por falta de pago de alquileres" en un expediente que ya cuenta con sentencia en primera y segunda instancia.

Sin embargo, el empresario Daniel Bellini, responsable del boliche desde hace más de cinco décadas, rechazó la decisión y calificó el desalojo como prematuro, dado que el proceso judicial aún se encuentra en curso. "La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver", sostuvo Bellini.

Bellini el conflictivo responsable del predio

Bellini detalló que, aunque dirige el boliche desde hace 53 años y fue responsable de gran parte de su construcción, el terreno nunca fue de su propiedad sino alquilado. Según su relato, el conflicto se profundizó tras la muerte de la dueña original, quien dejó el predio a la persona que la cuidaba, un hecho que generó una controversia familiar sin resolver.

El empresario señaló que la pandemia de COVID-19 fue un punto de quiebre debido a la imposibilidad de trabajar por dos años, lo que dificultó cumplir con los pagos de alquiler. Además, denunció que esta situación fue aprovechada para avanzar con un proyecto inmobiliario: "Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha".

Desalojan Pinar de Rocha por falta de pago y conflicto judicial

En el plano judicial, Bellini afirmó que existen etapas procesales en desarrollo y movimientos en tribunales superiores que deberían haber suspendido el desalojo. En paralelo, reveló que intentó adquirir el predio, pero se encontró con una valuación desproporcionada: "Llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera... quisieron sacar ventaja de mi situación y ahí fue donde empezó el juicio".

Este episodio marca el fin de una era para uno de los boliches más icónicos de la provincia de Buenos Aires, mientras se mantienen abiertas las disputas legales y familiares en torno al futuro del predio.