El allanamiento realizado el 22 de junio en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en Ortega y Gasset, barrio de Las Cañitas, volvió a poner en el centro del debate la forma en que la modelo adquirió el inmueble, que según registros oficiales fue comprado en 2015 por US$ 385.000.

El operativo fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, y ejecutado por Gendarmería Nacional con el objetivo de secuestrar el teléfono de Cirio y videos donde aparece con fajos de dólares en la mansión que compartía con su exmarido, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en Fincas de San Vicente.

Durante el allanamiento, que tuvo lugar en ausencia de la modelo, se incautaron US$ 19.000 en efectivo, además de dos armas de fuego registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y sustancias que arrojaron resultado positivo a cocaína en pruebas preliminares.

El departamento de más de millón y medio de dólares

El caso generó especulaciones por posibles vínculos con fondos de Insaurralde, pero fue el periodista Gustavo Méndez quien aportó un dato que intensificó el misterio. Según Méndez, "el departamento de Ortega y Gasset fue previo a Martín Insaurralde, pero lo habría regalado un megaempresario… una persona mayor… es multimillonario… vale un palo y medio ese departamento".

El periodista agregó que "Florencia, su mano derecha, hizo el contacto para comprar el departamento en Miami" y sobre la identidad del supuesto comprador manifestó: "Un poco de todo, incluido en esto donde estamos todos nosotros. Listo ya lo dije todo".

Estas declaraciones sugieren la participación de un empresario de avanzada edad con intereses diversos, entre ellos en medios de comunicación, que habría intervenido en la adquisición del inmueble antes de la relación entre Cirio e Insaurralde.

La causa judicial está en manos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que investiga la red empresarial de la modelo. Entre las sociedades vinculadas a Cirio se encuentran Goruka S.A., Jesica Cirio S.A., JCI Group S.R.L. y You S.A., algunas con medidas patrimoniales en curso.

Entre 2021 y 2023, Cirio percibió ingresos aproximados de 70 millones de pesos procedentes de compañías vinculadas al sector del juego, en particular relacionadas con Daniel Mautone y el Hipódromo Argentino de Palermo. La investigación examina la posible influencia de Insaurralde sobre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense en estos movimientos.

Allanamiento a Jesica Cirio reaviva dudas sobre la compra de su departamento en Las Cañitas

Además, se indagan operaciones cambiarias por casi US$ 1,94 millones y una transferencia internacional de US$ 693.000 recibida desde Zumba Fitness LLC, con sede en Miami.

El desarrollo de la causa continúa revelando conexiones entre la modelo, su entorno empresarial y figuras vinculadas al poder político y económico, mientras las dudas sobre el origen de su patrimonio permanecen en el centro del debate público.