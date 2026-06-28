El quiebre entre Barby Franco y Jésica Cirio volvió a quedar expuesto sin margen para una reconciliación cercana. Después de años de distancia, la modelo habló del final de aquella amistad familiar y dejó en claro que el vínculo se cortó mucho antes de que el video polémico volviera a poner a la conductora en el centro de la escena.

Más que detenerse en el contenido de esas imágenes, Barby eligió explicar desde dónde le pegó la situación. En su paso por el programa de Juana Viale, reconoció: “Me sorprendió el video, como a todos, me indigné totalmente de una manera... Dije ‘¡Guau! O sea, yo iba a cenar, iba a almorzar, a jugar a esa casa...’". La frase marcó el costado más íntimo de su enojo: no hablaba como una espectadora, sino como alguien que había compartido momentos familiares.

La distancia, según contó, nació cuando la vida personal de Cirio tomó otro rumbo. “Éramos muy amigos de la familia, pero no más que eso. Ella se enamora de otro chico, se casa y no tuvimos nunca más vínculo", explicó en Puro Show, al recordar cómo se apagó una relación que durante años había sido cercana.

Ese punto también lo había remarcado en la mesa de Juana, donde intentó separar los tiempos del conflicto. “Sí, pero eso fue después de que se rompió nuestra relación. Es como que se separaron y cada uno como que, no sé...”, sostuvo. Luego agregó: “Yo no sé qué les pasó por la cabeza. Antes era como una relación renormal”.

Al hablar del impacto que le generó ver el material, Barby Franco no suavizó su reacción. "Tremendo. Lo que dije en el programa: desilusión, asco. Yo iba a comer asados a esa casa. A ese nivel", lanzó. Y reforzó esa sorpresa con otra frase contundente: "Me re sorprendió cuando vi el video, me requete contra sorprendí. Pero bueno, qué sé yo, la Justicia tiene que solucionar todo esto".

La pareja de Fernando Burlando insistió en que su mirada parte de lo vincular y no de otro terreno. “No sé, esa parte no la sé. Yo te hablo de la parte del amor, de amistad, de lo vincular, de lo familiar”, aclaró, para marcar que su decepción estaba atada a una historia de cercanía que quedó rota.

Cuando le preguntaron si existió alguna chance de recomponer la relación, la respuesta fue directa. "Medio que se quiso acercar, pero no. Viste cuando decís: 'No, ya está, loca'", reveló. Y ante la posibilidad de volver a ser amiga de Jésica Cirio, cerró sin vueltas: "No, ni loca. Como amiga ya está, no".