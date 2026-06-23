Jesica Cirio entregó su teléfono y la Justicia buscará los videos originales de los dólares

Jesica Cirio entregó este lunes su teléfono celular ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, en cumplimiento de la intimación realizada por el juez Luis Armella en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.

El dispositivo fue presentado formalmente por un abogado de la modelo y ahora quedará bajo análisis de peritos judiciales, que intentarán determinar si allí se encuentran los videos originales en los que se observa a Cirio mostrando importantes cantidades de dólares guardados en un vestidor que, según la investigación, pertenecería a la vivienda que compartía con Insaurralde.

La medida forma parte de una serie de pruebas impulsadas por el fiscal federal Sergio Mola, quien busca incorporar ese material audiovisual al expediente para establecer cuándo fueron grabadas las imágenes, dónde se registraron y si sufrieron algún tipo de edición o manipulación.

La entrega del teléfono se produjo luego de los allanamientos realizados durante el fin de semana en propiedades vinculadas a Cirio y a su expareja, el financista Elías Piccirillo. En esos procedimientos no se encontraron los archivos buscados por los investigadores, lo que derivó en la intimación directa a la conductora para que aportara su dispositivo móvil.

Los investigadores intentarán ahora verificar si las filmaciones, que se estima fueron registradas entre 2022 y 2023, fueron realizadas con el teléfono entregado por la modelo. Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa señalaron que consideran complejo hallar los videos originales en ese aparato.

La causa judicial se originó tras el denominado "Yategate" y busca determinar si el patrimonio de Insaurralde puede justificarse con sus ingresos declarados. En ese contexto, los videos difundidos recientemente cobraron relevancia como posible evidencia para reconstruir movimientos patrimoniales y financieros bajo investigación.

Por su parte, Cirio había sostenido públicamente que las imágenes difundidas corresponden a material privado obtenido de manera ilegítima y denunció haber sido víctima de intentos de extorsión vinculados a esos archivos audiovisuales.