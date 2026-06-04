Nicole Verón, quien fuera oficial de la Policía de la Ciudad y fue separada de la fuerza después de difundir videos y fotos eróticas usando el uniforme policial, volvió a ser noticia tras protagonizar un choque mortal en la autopista Riccheri.

El accidente ocurrió en el kilómetro 23,6 de esa vía y estuvo involucrado un choque entre una Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del impacto, falleció un hombre identificado como Hugo Javier López, de 48 años, conductor de la Ecosport, quien salió despedido del vehículo.

El conductor del Toyota Etios, un hombre de la misma edad con las iniciales W.T., resultó ileso. El BMW era manejado por una joven de 21 años llamada E.S., que viajaba junto a una adolescente de 17 años y Nicole Verón.

Nicole Verón, expolicía vinculada a contenido erótico, detenida tras choque fatal en Riccheri

Una pistola Bersa y drogas dentro del BMW de la expolicía

Tras el siniestro, la policía encontró dentro del BMW una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros con cargador y ocho municiones intactas. Según fuentes de la investigación, el arma había sido ocultada debajo de uno de los asientos tras el accidente.

Además, se hallaron sustancias estupefacientes y elementos para su fraccionamiento, lo que llevó a los investigadores a analizar una posible relación con actividades vinculadas al narcomenudeo.

Por estos motivos, Verón fue detenida bajo cargos iniciales de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito. Sin embargo, fue liberada horas más tarde y la investigación continúa su curso.

Nicole Verón había ganado notoriedad a finales de 2025 cuando se conoció que publicaba contenido para adultos en redes sociales y plataformas como TikTok, X y OnlyFans, vistiendo prendas reglamentarias de la Policía de la Ciudad. Sus cuentas sumaban decenas de miles de seguidores y miles de “me gusta”, aunque actualmente están desactivadas.

Con poco más de tres años en la fuerza, Verón estaba con licencia médica por violencia de género vinculada a su expareja. La Junta Médica descubrió sus perfiles con material explícito, lo que llevó a que sus superiores elaboraran un informe advirtiendo que su conducta dañaba el prestigio institucional y constituía un uso indebido del uniforme y equipamiento policial.

Ante esto, se abrió un sumario interno, fue separada, exonerada y dada de baja definitiva. En su defensa, Verón explicó que realizaba estas actividades para complementar sus ingresos, ya que con la licencia médica recibía solo la mitad de su sueldo.