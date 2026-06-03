La mañana del miércoles arrancó con un fuerte choque sobre la avenida Mosconi, uno de los principales accesos a la ciudad de Neuquén. Aunque no hubo personas heridas, el impacto entre dos vehículos provocó importantes daños materiales y complicó la circulación en plena hora pico.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 en la esquina de Mosconi e Ignacio Rivas, cuando ambos vehículos circulaban en dirección a Neuquén desde Plottier.

Según informó el periodista Jorge “Vasco” Hernandorena en “La mañana es de la primera”, el programa que se emite por AM550, el choque fue protagonizado por un Volkswagen Vento y una Toyota Corolla Cross.

Un impacto que destruyó la parte trasera

De acuerdo con lo informado desde el lugar, el Vento impactó contra la parte trasera de la Toyota en un choque de gran violencia.

“Fue un impacto muy importante, con daños materiales de consideración, pero sin personas heridas”, detalló el "vasco" en su despacho junto al camarógrafo Bruno Calderón.

Las imágenes del lugar mostraban la parte trasera de la Corolla seriamente dañada, mientras que el Vento terminó detenido al costado de la ruta.

Tránsito complicado en uno de los accesos más usados

El choque generó importantes demoras para quienes ingresaban temprano a Neuquén capital.

Durante varios minutos se formaron largas filas de vehículos sobre la Mosconi mientras trabajaban los equipos que retiraban los autos involucrados.

La Toyota fue removida rápidamente por una grúa, aunque el Vento permaneció durante más tiempo sobre la banquina.

Otra mañana marcada por la imprudencia

El siniestro volvió a poner el foco sobre lo que ocurre cada mañana en uno de los corredores viales más transitados de la región, donde la combinación de velocidad, distracciones y tránsito intenso suele terminar en escenas peligrosas.

Esta vez no hubo heridos. Pero el estado en el que quedaron los vehículos mostró lo cerca que estuvo la situación de terminar de otra manera.