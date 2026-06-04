Narcomenudeo, controles escolares y Operativo Nieve: los temas que marcaron la cumbre de Seguridad en Junín de los Andes

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana a través de un trabajo coordinado, los intendentes de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes se reunieron junto a autoridades provinciales de Seguridad, Emergencias y Protección Civil a raíz de la cuarta asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur. El encuentro, encuadrado en la Ley Provincial N° 3515, se realizó en Junín de los Andes y contó con la participación de concejales, presidentes de comisiones de fomento, fuerzas policiales y delegados regionales.

La jornada se realizó este martes y comenzó con la firma de dos convenios entre la Provincia y el municipio de Junín de los Andes: uno vinculado a la coparticipación del producido de multas de tránsito entre la Policía y el municipio, y otro para que la fuerza policial acompañe controles e inspecciones municipales, incluyendo el ámbito bromatológico. Ambos instrumentos apuntan a articular recursos y capacidades entre los distintos niveles del Estado para mejorar la convivencia y el orden en la ciudad.

Uno de los puntos centrales en la jornada fue el tratamiento de la problemática de animales sueltos en la vía pública, como parte de la Ley 3507 que modifica normativa vigente. La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, presentó un plan de tres etapas: registro de propietarios, notificación e informes a los dueños, y un operativo de alto impacto con todas las direcciones involucradas. Se estableció que, transcurridas 48 horas del secuestro de un animal sin ser reclamado, este podrá destinarse a instituciones públicas o privadas. También se pautaron operativos más frecuentes en coordinación con Parques Nacionales.

Narcomenudeo, entornos escolares y operativo nieve fueron ejes centrales

La asamblea abordó la problemática del narcomenudeo y la seguridad en entornos escolares. A pedido del Consejo de la Niñez de Junín de los Andes, se solicitó reforzar los controles policiales a la salida de los establecimientos educativos, con foco en la venta de estupefacientes. Asimismo, se analizaron los avances en materia de denuncias anónimas vinculadas al narcomenudeo en la localidad.

En materia de emergencias, se presentaron los detalles del Operativo Nieve 2026, que se extenderá del 9 de julio al 2 de agosto con posibilidad de anticiparse o prorrogarse según condiciones climáticas.

En cuanto al manejo del fuego, se ratificó la prohibición total de hacer fuego en la zona y se destacó el trabajo activo en las interfases de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful, área que cuenta con 250 operarios y 10 bases operativas.

Los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana fueron creados por la Ley Provincial N° 3515 como espacios de articulación entre la Provincia, los municipios, las comisiones de fomento y las fuerzas de seguridad. Su objetivo es fortalecer la prevención del delito, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana a través de un trabajo coordinado y territorial, adaptado a las realidades y necesidades de cada región de la Provincia de Neuquén.