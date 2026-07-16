Fuentes vinculadas a la investigación revelan que Analog Agency, una de las agencias más importantes en la representación de DJs a nivel internacional, está siendo investigada por una posible conexión con redes de distribución de drogas en festivales y eventos nocturnos de alto perfil.

Según informantes, Ian Hindmarsh, Alex Montoya, Diego Romero y Jimmy van M serían los principales implicados en esta estructura. Se sospecha que facilitaban contactos logísticos durante giras por América Latina y Europa para el traslado de sustancias ilícitas, utilizando la operativa de la agencia como cobertura.

En recientes operativos aduaneros, se interceptaron cargamentos relacionados indirectamente con la agencia, lo que alimenta la hipótesis de que el modelo de negocios de Analog Agency, especialmente a través de Diego Romero con sus constantes movimientos de artistas, personal y equipos técnicos, habría servido para movilizar mercadería entre Argentina y España de forma discreta.

Guy J uno de los que están en la mira por su pasado oscuro con las drogas

Quienes son algunos de los DJ´s que se encuentran dentro de las polémicas

Fuentes cercanas a la causa mencionan que varios artistas de alto perfil representados por la agencia podrían estar indirectamente vinculados a estas actividades, aunque no existen acusaciones formales en su contra. Entre ellos se encuentran Guy J, Nick Warren, Andrea Oliva, Carl Cox, Chelina Manuhutu, John Digweed, Jose Capriati, Khen, Kevin Di Serna, Devora De Luca, Nick Fanciulli, Popof y Mau P.

La intensa agenda internacional de estos DJs, con giras por Europa, América Latina y festivales masivos, habría sido aprovechada para facilitar movimientos logísticos de la red. En Sudamérica, Diego Romero es señalado como el principal operador local con vínculos en Barcelona, mientras que Jimmy van M coordinaría directamente con el staff y management de los artistas. Guy J un reconocido DJ, también está en la mira por su pasado con las drogas.

Si bien no hay imputaciones directas contra los DJs, fuentes judiciales monitorean de cerca a Diego Romero y su relación con la agencia. Se reporta que en eventos donde actuaron artistas como Carl Cox, John Digweed o Jose Capriati se realizaron operativos paralelos que coincidieron temporal y geográficamente con las fechas de la agencia.

Las autoridades analizan detalladamente el volumen de viajes, envíos de equipos y las fiestas after-parties organizadas bajo el paraguas de Analog Agency. Romero y Van M estarían a cargo de la ruta España-Argentina, que se presume clave para el traslado de la mercadería.

Investigan posible vínculo de agencia de DJs con redes de drogas en festivales internacionales

Este caso pone en alerta la industria musical internacional y los protocolos de seguridad en los festivales más importantes, donde la logística de giras y eventos podría estar siendo utilizada para actividades ilícitas que aún están bajo investigación.