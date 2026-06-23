Una denuncia anónima encendió las alarmas y, tras cuatro meses de investigación, terminó con un kiosco narco en Bariloche donde fueron halladas dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, municiones, balanzas de precisión y hasta un chaleco antibalas de la Policía de Río Negro. Un hombre quedó detenido en una causa federal por presunta comercialización de estupefacientes.

La historia comenzó con un llamado al 0800-333-4124 el que puso bajo la lupa a una vivienda del barrio Vuriloche I, en el sector sur de la ciudad. A partir de ese dato, la investigación fue autorizada por l Justicia Federal y avanzó durante cuatro meses.

Los investigadores siguieron pistas, reunieron información y buscaron confirmar la actividad ilegal. Con el paso de las semanas, los indicios comenzaron a acumularse.

Finalmente llegó el día del operativo. Durante varias horas, efectivos del COER y de Toxicomanía ingresaron a la vivienda señalada por la investigación. Lo que encontraron terminó reforzando las sospechas que habían dado origen al expediente.

Dentro del inmueble había envoltorios con cocaína, cigarrillos armados y dosis de marihuana listas para la comercialización. También aparecieron tres balanzas digitales de precisión, un elemento que suele estar presente en causas vinculadas al fraccionamiento.

Pero eso no fue todo. Los uniformados también secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para dividir y acondicionar las sustancias antes de su distribución.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de un chaleco antibalas perteneciente a la Policía de Río Negro. Además, durante la requisa aparecieron municiones.

Con todos los elementos secuestrados sobre la mesa, un hombre mayor de edad fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.