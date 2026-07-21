En la noche del lunes, Cristian Alberto Jerez, cabo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal, fue asesinado en un violento robo perpetrado por dos motochoros en Loma Hermosa, Buenos Aires.

El ataque ocurrió minutos antes de las 20:30 en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, cuando Jerez circulaba en su motocicleta mientras estaba de franco. Dos delincuentes armados lo interceptaron y lo obligaron a detenerse.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los ladrones se colocaron a la par del cabo para intimidarlo. Uno de ellos disparó al aire para amedrentarlo, tras lo cual Jerez descendió de la moto y entregó su mochila mientras retrocedía caminando.

Motochoros asesinaron a un policía en Loma Hermosa durante un robo con disparos

La secuencia de los sucesos

La situación se tornó fatal cuando el policía intentó sacar su arma reglamentaria. En respuesta, uno de los delincuentes le disparó dos veces a quemarropa en el abdomen, provocándole heridas graves que causaron su muerte en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Tras el homicidio, los agresores escaparon: uno en la moto con la que llegaron y el otro conduciendo el vehículo robado a la víctima. La escena generó conmoción entre los vecinos de la zona.

El caso se encuentra en investigación judicial. Las autoridades trabajan sobre el análisis de las grabaciones de seguridad, consideradas fundamentales para esclarecer la mecánica del crimen y localizar a los responsables.

Hasta el momento no se registraron detenciones vinculadas al hecho. Los peritos continúan con los peritajes para determinar la trayectoria de los disparos y recabar testimonios que permitan avanzar en la identificación de los sospechosos.