Un trágico accidente aéreo conmociona a la zona rural de Toledo, en Córdoba, donde el instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, perdió la vida tras caer de una avioneta mientras volaba con su alumna de 22 años.

Bertazzo, con una década de experiencia en aviación y cuatro años como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba, pilotaba un Cessna C-150 acompañado por una joven que posee licencia de piloto privado, aunque con pocas horas de vuelo.

Según relató la alumna, el instructor se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y cayó desde el aire mientras sobrevolaban la región. Tras el incidente, la joven logró controlar y aterrizar la avioneta por su cuenta, siguiendo los protocolos que establecen la presencia obligatoria de un instructor o piloto de seguridad durante los vuelos de instrucción.

El director de la escuela informó que la alumna envió un mensaje alertando sobre la situación y ejecutó un aterrizaje exitoso en la pista. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata y localizaron el cuerpo del piloto en un campo cercano poco tiempo después, confirmando su fallecimiento.

No hay hipótesis sobre lo ocurrido

Actualmente, la Justicia se encuentra investigando las circunstancias que rodearon el accidente. La causa está en etapa preliminar y aún no se ha confirmado ninguna hipótesis. Los investigadores continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el desarrollo exacto de los hechos.

Investigan la caída fatal de un instructor de vuelo en Córdoba mientras volaba con alumna

Entre las posibles explicaciones se baraja una falla mecánica relacionada con la puerta, el sistema de cierre o algún elemento de seguridad de la avioneta. También se considera la posibilidad de que el accidente haya ocurrido durante una maniobra de instrucción o que existan otras causas que solo podrán determinarse tras pericias técnicas.

Las autoridades enfatizan que será fundamental el análisis detallado de la aeronave, la documentación del vuelo y las declaraciones de la alumna, principal testigo del suceso. Además, se revisarán las comunicaciones previas y durante el vuelo, el estado de los sistemas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de vuelos.