Un viaje por la cordillera terminó con un rescate durante la madrugada

Dos familias provenientes de Córdoba y Pilar, provincia de Buenos Aires, quedaron atrapadas con sus camionetas en un sector intransitable de la Ruta Provincial 23, entre Pino Hachado y Villa Pehuenia, luego de ingresar a un camino que estaba cerrado.

En total viajaban cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad, que permanecieron varados hasta que un operativo conjunto logró asistirlos y retirarlos del lugar durante la madrugada.

Seis horas de operativo para llegar hasta las camionetas

La emergencia fue reportada alrededor de las 20, cuando Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia recibieron el aviso de que dos vehículos no podían continuar por las condiciones del camino.

Desde ese momento se organizó un operativo junto a Gendarmería Nacional que se extendió hasta las 2 de la madrugada.

Las características del terreno impidieron que las unidades de Bomberos accedieran hasta donde estaban las camionetas, por lo que fue necesario utilizar un camión de gran porte de Gendarmería para poder retirarlas.

El GPS los desvió, pero el camino estaba cerrado

Según la información oficial, las familias recorrían la provincia cuando el sistema de navegación GPS las desvió hacia ese tramo de la Ruta Provincial 23.

Las autoridades señalaron que el camino se encontraba cerrado y contaba con una barrera de bloqueo. Pese a ello, los conductores continuaron la marcha hasta quedar completamente atrapados.

La comunicación permitió activar el rescate

Las familias lograron pedir ayuda gracias a la cobertura de las antenas instaladas en una estancia de la zona, lo que permitió activar rápidamente el operativo.

Una vez liberados los vehículos, los cinco turistas —incluido el menor de edad— fueron trasladados en una camioneta municipal hasta Villa Pehuenia, donde quedaron alojados en una cabaña antes de continuar su viaje.

El pedido de las autoridades

Tras el rescate, los organismos que participaron del operativo insistieron en la importancia de respetar la señalización y los cortes de ruta, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones de la montaña pueden cambiar rápidamente y dejar vehículos atrapados en sectores de muy difícil acceso.