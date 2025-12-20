A partir de la emergencia ígnea vigente, la Provincia del Neuquén incorporó dos aeronaves para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales, como parte de un plan destinado a mejorar la capacidad operativa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Estas incorporaciones se realizaron a través de un llamado a licitación pública que el Ejecutivo realizó en noviembre y los contratos tendrán una duración de cinco meses.

En este contexto, está previsto la llegada de una tercera areonave el próximo lunes, que tendrá base en Loncopué o Chos Malal, según la definición operativa, fortaleciendo la respuesta territorial ante este tipo de emergencias.

Por otro lado, durante el proceso de licitación, se declaró desierto el alquiler de un helicóptero por falta de ofertas.

La medida se inscribe en una estrategia integral que incluye la formación permanente de brigadistas, la modernización de bases operativas y la incorporación de tecnología de monitoreo satelital y detección temprana, abordando tanto la prevención como el ataque directo al fuego. Esto permitirá una mejor respuesta en virtud del alto riesgo de incendios forestales por la sequía que atraviesa la provincia.

Cabe mencionar que los operativos de combate de incendios forestales se desarrollarán en coordinación con las provincias de Río Negro y Chubut, a través del Comando Unificado Regional, que reúne a los servicios de manejo del fuego de las tres jurisdicciones. El plan contempla la movilización de unos 600 brigadistas y el uso de aeronaves propias o contratadas, bajo un esquema de cooperación y disponibilidad recíproca entre provincias.