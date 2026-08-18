Nadia Shirley Beller Delgadillo, abogada cruceña, activista de derechos humanos y analista política, volvió a ser noticia tras sufrir un ataque a tiros la noche del 17 de agosto en Santa Cruz. Dos hombres que vestían como repartidores llegaron a un hotel en la zona del canal Isuto y dispararon al menos tres veces contra ella, según registraron cámaras de seguridad. La mujer cayó al suelo y los agresores huyeron, llevándose algunas pertenencias.

Su historia política es compleja y ha transitado por diversos espacios. En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz. Sin embargo, tras la renuncia de Evo Morales, Beller se vinculó a negociaciones entre sectores del MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, además de aparecer junto a líderes del movimiento cívico como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Esta capacidad para circular entre sectores políticos enfrentados la distingue y complica la interpretación de su rol.

Nadia Beller, militante, activista, abogada y periodista

Además de su militancia, Beller desarrolló una carrera como analista política y columnista, colaborando con medios como La Razón, Página Siete y Urgente.bo. En sus escritos defendió posiciones favorables a Evo Morales y cuestionó restricciones constitucionales sobre su candidatura, lo que la posicionó como una figura influyente en el debate público boliviano.

El ataque contra Beller añade otra capa de misterio cuando aparece Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz y ex pareja de la activista. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru durante la madrugada siguiente al atentado. Esta conexión introduce nombres de distintos ámbitos políticos en una investigación policial aún sin respuestas claras.

Las hipótesis sobre el ataque son variadas: podría tratarse de un delito común, un crimen dirigido, un motivo político o estar relacionado con asuntos personales. Por ahora, ninguna versión ha sido confirmada. Las imágenes muestran que los agresores intentaron escapar en motocicleta, pero esta presentó fallas, por lo que tomaron otra para continuar su fuga, detalles que están siendo analizados por las autoridades.

La Policía afirma contar con información sobre posibles autores intelectuales y busca identificar a los materiales, aunque estas afirmaciones no constituyen una conclusión judicial. Mientras tanto, Beller permanece hospitalizada y bajo custodia policial, en medio de una investigación que promete develar las razones detrás de este violento episodio.

El caso refleja la complejidad de la política boliviana, donde las alianzas y rivalidades se mezclan con relaciones personales y movimientos inesperados. La trayectoria de Beller, que la llevó desde el MAS a dialogar con sectores opuestos y formar parte del círculo cercano al actual presidente, muestra un recorrido político difícil de encasillar.

Nadia Beller: del MAS a víctima de un ataque que sacude la política boliviana

Por el momento, no existen pruebas que la involucren en operaciones clandestinas o espionaje, por lo que las teorías conspirativas deben manejarse con cautela. Lo que sí se confirma es que su nombre ha estado ligado durante años a diversos centros de poder y que ahora enfrenta un atentado que pone en jaque su seguridad y plantea interrogantes sobre el trasfondo de su vida política y personal.

La investigación continúa su curso, intentando separar hechos verificables de especulaciones. La pregunta central ya no es solo quién disparó, sino qué circunstancias hicieron que Nadia Beller, una mujer que transitó por los márgenes y núcleos del poder en Bolivia, se convirtiera en blanco de un ataque que conmociona al país.