Mataron a dos jóvenes a tiros en Florencio Varela y sospechan que los sicarios se equivocaron de objetivo

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero quedó internado en estado crítico después de una brutal balacera ocurrida en Florencio Varela. Los investigadores intentan determinar si los atacantes llegaron al lugar para matar a otras personas y terminaron disparando contra las víctimas por una confusión.

El ataque ocurrió el jueves por la noche en el barrio San Francisco, sobre la calle 1325, entre 1344 y 1348. Los tres jóvenes estaban frente a una vivienda cuando una Volkswagen Suran gris frenó frente al grupo. Uno de los ocupantes bajó el arma y comenzó a disparar antes de escapar rápidamente.

Ariel Machi, de 28 años, recibió disparos en una pierna y en el abdomen. Cuando llegó la Policía tras un llamado al 911, ya había muerto. Franco Javier Herrera, de 23 años, también fue alcanzado por las balas. El joven era propietario de la vivienda frente a la que ocurrió el ataque y fue trasladado por su padre al Hospital Mi Pueblo junto con otro de los heridos. Sin embargo, murió al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones.

El tercer joven fue identificado como Sebastián Ortiz, de 25 años. Recibió impactos en la espalda y el abdomen, fue operado y continuaba internado en estado crítico.

La hipótesis de una confusión

La investigación intenta establecer ahora cuál era el verdadero objetivo del ataque. La principal hipótesis que trascendió sostiene que los agresores podrían haber estado buscando a personas vinculadas al narcomenudeo y que, por una confusión, terminaron disparando contra los tres jóvenes.

Por el momento, esa versión no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas investigativas que se encuentran bajo análisis.

Luego de los crímenes, los vecinos incendiarion un presunto bunker narco. (Foto: captura El Radar)

El caso tomó una nueva dimensión luego de que vecinos del barrio incendiaran una vivienda que señalaban como un supuesto punto de venta de drogas. El episodio ocurrió dos días después de la balacera y es investigado dentro del contexto de violencia que rodeó al ataque.

Los investigadores trabajan ahora para identificar a los ocupantes de la Volkswagen Suran gris, reconstruir sus movimientos y determinar si existía un objetivo previo detrás de la balacera.

Mientras tanto, la muerte de Machi y Herrera y el grave estado de Ortiz mantienen conmocionado al barrio San Francisco, donde la investigación busca determinar si se trató de un ataque dirigido o de una equivocación con consecuencias fatales.