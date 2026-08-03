Un auto inmóvil en un punto clave de la ciudad

Un Volkswagen Vento azul apareció abandonado sobre calle Favaloro, en la salida del barrio Rincón de Emilio hacia la Plaza de las Banderas. La escena no pasa desapercibida: el vehículo permanece con las balizas encendidas, ocupa parte de la calzada en un tramo donde no existe banquina y presenta daños de gran magnitud.

La situación fue registrada por el móvil de AM550 durante una recorrida por el lugar. Desde allí, el periodista Juan Pablo Andréz describió que el automóvil quedó detenido sobre una zona donde los vehículos deben reducir la velocidad para esquivarlo.

"Perjudica al tránsito porque no hay banquina en ese sector", explicó durante la cobertura.

Los daños más llamativos no están en el frente

Aunque el sector delantero del lado del conductor muestra un fuerte impacto, una cubierta reventada y la ausencia del paragolpes, el deterioro más importante aparece en la parte trasera.

Según se observó en el lugar, el eje trasero quedó completamente destruido. La rueda derecha terminó metida debajo del vehículo, mientras que la izquierda está desprendida, una imagen que refleja la magnitud del daño.

Pese al estado del auto, en el lugar no se observaron daños sobre el guardarrail ni en otras estructuras de contención. También se detectaron algunas marcas sobre el suelo, aunque no permiten determinar qué ocurrió antes de que el vehículo quedara detenido allí.

Las balizas siguen encendidas y los vidrios empañados impiden ver el interior. Foto: Pablo Cantón, móvil de Prima Multimedios

Las mantas y los vidrios empañados suman incógnitas

Otro detalle que llamó la atención durante la cobertura fue el estado del habitáculo.

En el asiento trasero se alcanzan a ver varias mantas, mientras que los vidrios permanecen completamente empañados. Esa combinación impide observar con claridad el interior del vehículo desde el exterior.

"No se puede ver adentro si hay una persona en la parte de atrás. Los vidrios están empañados y el auto está con las balizas encendidas", relató Andréz desde el lugar.

Un obstáculo para quienes salen de Rincón de Emilio

Más allá de las dudas sobre cómo terminó en ese lugar, el vehículo representa un problema para quienes utilizan esa vía de ingreso y salida del barrio.

Al no existir banquina, los conductores deben modificar su trayectoria para evitar el auto detenido, lo que obliga a extremar las precauciones en un sector de circulación permanente.

Hasta el momento no se informó oficialmente quién es el propietario del Volkswagen Vento ni cuánto tiempo lleva abandonado en ese punto de calle Favaloro.