La escena parecía salida de una película desordenada y violenta: vehículos chocados, partes tiradas sobre el asfalto, una camioneta sin una rueda y papeles apoyados sobre los parabrisas de los autos dañados.

Todo ocurrió durante la madrugada frente al Concejo Deliberante, donde una Ford Ranger impactó contra varios vehículos estacionados y después desapareció del lugar.

Pero la fuga no terminó demasiado lejos.

Una camioneta destruida y abandonada

Después del choque, la camioneta fue encontrada abandonada a pocas cuadras, ya sin una de sus ruedas y con importantes daños en la carrocería.

Dentro del vehículo quedaron restos de vasos y comida, elementos que ahora forman parte de las actuaciones iniciadas por la Policía para intentar reconstruir qué ocurrió antes del impacto.

Mientras tanto, sobre algunos de los vehículos dañados aparecieron papeles escritos a mano con un número de contacto y datos que pertenecerían a quien manejaba la Ranger.

Autos estacionados y daños en cadena

El impacto dejó una secuencia de daños sobre varios vehículos que estaban estacionados en la zona.

La violencia de los choques provocó destrozos en carrocerías y obligó a que personal policial trabajara durante varios minutos para ordenar la circulación y comenzar con las primeras pericias.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuántos autos fueron alcanzados ni tampoco si hubo personas heridas durante el episodio.

Buscan identificar qué pasó antes del choque

Uno de los puntos que ahora intenta establecer la investigación es en qué estado conducía la persona que manejaba la camioneta al momento del hecho.

Por ahora no se confirmó oficialmente quién estaba al volante ni si el conductor se presentó posteriormente ante las autoridades.

El episodio volvió a dejar una imagen que se repite cada vez con más frecuencia durante las madrugadas: vehículos destruidos, maniobras fuera de control y escenas que podrían haber terminado de una manera mucho más grave.