Un Volkswagen Gol que había sido robado en Neuquén fue encontrado abandonado en Cipolletti. El vehículo había sido sustraído el miércoles del estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y fue localizado gracias al aviso de una persona que lo reconoció cuando estaba estacionado sin ocupantes en la vía pública. La Justicia ordenó su secuestro y la realización de pericias para avanzar en la investigación.

El hallazgo se produjo cerca de las 10 de la mañana, cuando una mujer se comunicó con el 911 RN Emergencias para informar que había visto un automóvil que coincidía con el que había sido denunciado como robado en la capital neuquina. El dato movilizó a efectivos de la Comisaría 24° de Cipolletti, que se dirigieron de inmediato al lugar señalado.

Al llegar a la intersección de las calles Naciones Unidas y El Salvador, los policías encontraron el Volkswagen Gol azul estacionado y sin ninguna persona en su interior. La escena llamó la atención porque el vehículo estaba a simple vista, como si hubiese sido abandonado luego de ser utilizado por quienes lo sustrajeron.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, los uniformados entrevistaron a un hombre que presentó una copia de la denuncia radicada en la Comisaría 1° de Neuquén. Según constaba en esa presentación, el robo había ocurrido el martes alrededor de las 13:30 en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, uno de los espacios con movimiento permanente de estudiantes, docentes y trabajadores.

Posteriormente, se realizaron consultas en distintos sistemas vinculados al registro automotor y a la División Sustracción de Automotores de Neuquén. Aunque el rodado no registraba novedades en las bases consultadas, la coincidencia con la denuncia permitió avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el vehículo quedó secuestrado y fue trasladado a la unidad policial. Además, intervino personal del Gabinete de Criminalística, que trabajará sobre el automóvil en busca de huellas, rastros u otros elementos que puedan ayudar a identificar a los responsables.