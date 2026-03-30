La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver al país tras pagar una fianza de más de US$18 mil. La Justicia brasileña resolvió este lunes otorgarle el beneficio de habeas corpus a Agostina Páez, lo que habilita su regreso a la Argentina. La decisión fue tomada por un juez de Río de Janeiro, quien dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la joven.

De esta manera, se le retirará la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y también le será devuelto el pasaporte, condición indispensable para salir del país. Sin embargo, el regreso no será inmediato. Para poder volver a la Argentina, deberá pagar una fianza de 97 mil reales, equivalente a poco más de 18 mil dólares.

El habeas corpus fue concedido tras un primer rechazo, luego de que la defensa insistiera con el pedido ante la Justicia brasileña. Finalmente, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud sin esperar a los alegatos finales previstos para los próximos días.

Según se confirmó, una vez abonada la caución, se iniciarán los trámites para su regreso, que incluirán la coordinación para retirarle el dispositivo electrónico y la fijación de un domicilio. En ese sentido, se espera que Páez resida en Santiago del Estero, donde deberá permanecer localizable.

La causa, sin embargo, sigue abierta. Aunque podrá regresar al país, la abogada deberá mantener contacto permanente con la Justicia, ya que aún no existe una sentencia definitiva en su contra.