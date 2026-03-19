Un abogado del fuero local y profesor de fútbol infantil quedó en el centro de un caso que conmociona a Neuquén. Está acusado de haber abusado de al menos tres adolescentes y, en paralelo, de haber realizado estafas económicas contra familias vinculadas al mismo equipo donde trabajaba.

El hombre fue demorado y trasladado a la Fiscalía, que este jueves avanzará con la formulación de cargos por los hechos de abuso. Mientras tanto, crecen las denuncias por maniobras con créditos y uso indebido de datos personales.

Abuso en un viaje y un rol que quedó bajo sospecha

Las denuncias por abuso sexual apuntan a hechos que habrían ocurrido durante un viaje a otra provincia, en el marco de actividades futbolísticas. Las víctimas tienen entre 14 y 15 años.

El acusado era profesor en un club de la ciudad y tenía a su cargo a los adolescentes. Según la información que trascendió, hace aproximadamente un mes fue desvinculado junto a su abuelo, también vinculado a la institución.

Regalos, cercanía y un patrón que se repite

Uno de los elementos que aparecen en la investigación es la entrega de regalos a los chicos. Entre ellos, botines y zapatillas.

“Los regalos de parte de él. Hay varios chicos, algunos quedaron en el club. No es a uno o a dos, a varios chicos les ha regalado botines, zapatillas”, señaló Fabiana Cárdenas, presidenta de la unión vecinal, en diálogo con Pancho Casado y el equipo de la AM550.

En uno de los casos denunciados por abuso, se investiga si la compra de botines de último modelo fue utilizada como forma de acercamiento y persuasión.

Estafas a padres del mismo equipo

A la par de la causa por abuso, surgieron denuncias por estafas económicas que involucran a familias del mismo grupo.

“Estafó económicamente, uno de los estafados es mi hijo. Hay más familias con estafas económicas contra padres de los chicos de la misma categoría”, afirmó Cárdenas.

Según detalló, el abogado habría utilizado datos personales obtenidos en otro contexto para gestionar créditos sin autorización.

“Él fue abogado de mi hijo por un choque de un auto, y a raíz de eso usó los datos de mi hijo para tramitar maniobras de estafa, podrían ser préstamos”, explicó.

Uno de los casos alcanza los 120 millones de pesos.

“Son 120 millones de pesos el préstamo que pidió con mi hijo, y no es el único caso”, sostuvo.

También indicó que hay al menos nueve familias afectadas y que los créditos habrían sido tramitados en distintas entidades bancarias.

Cómo se descubrió la maniobra: "mirá ma, me llegó esto"

El caso comenzó a salir a la luz a partir de un correo electrónico que recibió uno de los jóvenes.

“A mi hijo le llega un mail, él no le dio importancia. Yo jamás pediría un préstamo de esa cantidad. Fue en otro banco. Mi hijo no tenía cuenta en ese otro banco”, relató.

Con el avance de la investigación por abuso, otras situaciones comenzaron a aparecer.

“Después de que se empezó a investigar este tema saltó todo, gente que no hablaba, pero el tema venía de antes”, aseguró.

Sospechas de entorpecimiento

En medio del avance de la causa, también surgieron advertencias sobre posibles intentos de interferir en la investigación.

“Aparentemente está entorpeciendo la investigación en la causa por abuso sexual, está haciendo contacto con los menores, por eso la fiscal está pidiendo la detención”, señaló Cárdenas.

El impacto en el club y las familias

Desde la institución aseguran que activaron los protocolos correspondientes al tomar conocimiento de las denuncias.

"Cuando lo desvinculamos me llamó muy enojado y desde ahí no tuvimos más charla hasta el día de hoy. Dijo que lo estaban acusando falsamente, que eran todo mentiras”, indicó.

También aclararon que no existían antecedentes dentro del club: “El abuelo estuvo muchos años trabajando en el club Unión Vecinal, pero nunca nos enteramos de nada parecido”.

El impacto atraviesa a todo el grupo.

“Para nosotros fue un golpe muy fuerte. Me tuve que comer un escrache hace unos días porque decían que lo estaba encubriendo, no estoy durmiendo, lo estoy pasando realmente muy mal”, reveló angustiada Cárdenas.

“Los papás lo mismo, es tremendo el caso. Entre todos juntos vamos a lograr que esto se esclarezca, más que nada por la identidad de los chicos”, agregó.

Contención y próximos pasos

El club comenzó a trabajar en medidas de acompañamiento para los adolescentes.

“La semana que viene va a empezar una psicóloga a trabajar con el grupo siempre y cuando los padres autoricen. Estamos trabajando en conjunto”, explicó.

Mientras tanto, la causa judicial avanza en dos frentes: por un lado, las denuncias por abuso sexual; por otro, las presentaciones por estafas económicas.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la formulación de cargos se realizará este jueves a las 13. La investigación recién comienza, pero ya expone un entramado que golpea a chicos, familias y a toda una comunidad.