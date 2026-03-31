El abogado del adolescente que mató a un compañero en Santa Fe aseguró que tenía antecedentes de intentos de suicidio y estaba en tratamiento psicológico. En medio de la conmoción por el ataque, la defensa aportó detalles sobre la situación personal del joven de 15 años.

En diálogo con TN, el letrado Néstor Oroño explicó que el hecho fue “imprevisto” y que, según su entorno, no había manifestado conductas violentas previas.

Sin embargo, reveló un dato clave: el adolescente había atravesado episodios de intentos de suicidio, lo que motivó que estuviera bajo seguimiento profesional.

Además, señaló que el joven había sido víctima de situaciones de bullying, un factor que, según indicó, formaba parte de su contexto personal.

“Nada hacía prever un episodio de violencia como el que ocurrió”, sostuvo el abogado, quien fue contactado por el padre del agresor pocas horas antes del hecho, sin notar comportamientos fuera de lo habitual.

En esa línea, describió al adolescente como una persona introvertida, con pocos vínculos sociales y mucho tiempo frente a la computadora, características que, según dijo, no encendían alarmas en su entorno familiar.

También explicó que los padres del joven están en proceso de divorcio: el adolescente vive con su madre en San Cristóbal, mientras que su padre reside en Entre Ríos y viajó tras el hecho.

En cuanto a la situación judicial, Oroño indicó que, debido a la legislación vigente, el adolescente no tendrá responsabilidad penal, aunque sí será sometido a un proceso en el que se le atribuirá formalmente el hecho.

El abogado subrayó que el testimonio de la psicóloga será clave para intentar comprender qué ocurrió y cómo se llegó a una situación de este tipo.

Al mismo tiempo, remarcó la gravedad del caso y el impacto en la familia de la víctima: “Esto es una tragedia”, expresó.

Por último, planteó uno de los interrogantes centrales de la investigación: cómo accedió el adolescente al arma. Según indicó, el padre no es usuario ni propietario de armas, por lo que ese punto será determinante para el avance de la causa.