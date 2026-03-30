Un menor se convirtió en el héroe silencioso de una dramática escena de violencia de género en Fernández Oro. Mientras su padrastro golpeaba a su madre dentro de la vivienda, el chico tomó el celular y envió un mensaje desesperado al WhatsApp policial. La alerta fue inmediata y permitió que los efectivos llegaran a tiempo para frenar la agresión.

Todo ocurrió en cuestión de minutos, pero la tensión dentro de la casa era extrema. Según se informó, el mensaje que recibió la guardia fue claro y directo: una mujer estaba siendo atacada. Sin dudar, se activó un operativo de urgencia y los móviles salieron hacia el domicilio señalado.

Cuando los uniformados llegaron, la situación era crítica. Sin embargo, la intervención fue rápida y precisa. Lograron controlar al agresor y cortar la violencia antes de que las consecuencias fueran aún más graves. La escena dejó en evidencia la gravedad del episodio y el nivel de riesgo al que estaba expuesta la víctima.

A partir de ese momento, se dio intervención a la Justicia, que avanzó con una causa por violencia de género. Como primera medida, se dispuso una prohibición de acercamiento contra el padrastro, buscando garantizar la protección de la mujer y del entorno familiar.

Pero hay un dato que potencia aún más esta historia: el menor no solo utilizó WhatsApp. También activó la aplicación “Oro Te Acompaña”, una herramienta pensada justamente para estos casos. Esa doble vía de alerta permitió que el pedido de ayuda no quedara atrapado en el silencio.

La articulación entre la tecnología y la respuesta policial fue clave. Desde el Municipio destacaron que esta aplicación fue diseñada para actuar rápido en situaciones límite, donde muchas veces las víctimas no pueden comunicarse por sus propios medios.