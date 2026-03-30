Dos antecedentes que marcaron al país: “Juniors” y “Pantriste”, las masacres escolares que vuelven a la memoria tras el crimen en Santa Fe. El reciente ataque en una escuela reavivó el recuerdo de episodios que dejaron una huella profunda en la Argentina.

Aunque el caso ocurrido en San Cristóbal generó conmoción, no es un hecho aislado en la historia reciente. Existen al menos dos antecedentes que sacudieron al país por su violencia y por haber ocurrido en ámbitos educativos.

Uno de ellos ocurrió el 4 de agosto de 2000 en Rafael Calzada, cuando un joven de 19 años, conocido como “Pantriste”, abrió fuego a la salida de un colegio. El ataque se produjo tras una provocación verbal. El agresor extrajo un arma calibre .22 y disparó contra un grupo de estudiantes. Uno de los disparos impactó en la cabeza de un adolescente de 16 años, que murió tras ser internado, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos. Horas después fue detenido y, años más tarde, la Justicia lo declaró inimputable por razones de salud mental.

El otro caso que quedó grabado en la memoria colectiva ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en Carmen de Patagones, dentro de una escuela secundaria. Allí, un estudiante de 15 años, apodado “Juniors”, ingresó armado y disparó contra sus compañeros en el aula. El ataque dejó tres estudiantes muertos y al menos cinco heridos, en uno de los episodios más graves registrados en una institución educativa del país. Al igual que en el caso de Rafael Calzada, el autor fue declarado inimputable, mientras que su padre recibió una condena por negligencia al permitir el acceso al arma utilizada.

Ambos hechos comparten características que hoy vuelven a estar en debate: la edad de los agresores, el acceso a armas y el rol de la salud mental en este tipo de situaciones.

Con el paso del tiempo, estos casos no solo quedaron en la historia policial, sino que marcaron un antes y un después en la percepción social sobre la violencia en las escuelas. Hoy, tras un nuevo episodio que conmociona al país, esos antecedentes resurgen como parte de una discusión más amplia, que excede lo judicial y vuelve a poner el foco en la prevención y el entorno educativo.