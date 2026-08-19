Abrieron el portón y desapareció: Zeus lleva días lejos de casa y su familia lo busca con desesperación

La familia de Zeus lo busca con angustia y pide ayuda a los vecinos para poder encontrarlo. El pitbull de siete meses desapareció el 8 de agosto de una vivienda ubicada sobre calle Guatemala, en Centenario, y, desde entonces, sus propietarios recorren distintos sectores de la ciudad con la esperanza de encontrarlo.

El perro se escapó cuando sus dueños abrieron el portón de la vivienda. Lo llamativo es que desapareció rápidamente, pese a que la familia salió inmediatamente detrás de él y recorrió la zona para intentar alcanzarlo.

Horas más tarde, una vecina aseguró haberlo visto en inmediaciones de la calle Jorge Luis Borges. Sin embargo, en ese momento desconocía que Zeus era buscado y no logró retenerlo. Luego surgieron otros testimonios, según informó Centenario Digital, que ubicaron al animal en el sector de Borges y Storni, acompañado por un joven que, según vecinos, estaría vinculado a distintos hechos delictivos.

A partir de esos datos, la familia comenzó a manejar la posibilidad de que Zeus haya sido llevado a otro sector de la ciudad e incluso vendido. Una vecina de las 120 Viviendas contó en diálogo con FM Red Social 97.9 que existen versiones que lo ubican en las 120, 44 o 48 Viviendas. “Cuando lo vi estaba solo y estaba lloviznando, no pude agarrarlo”, relató la mujer, quien confirmó además que ya fue radicada una denuncia en la Comisaría 52.

La preocupación de la familia crece con el paso de los días. Zeus es todavía un cachorro y sus propietarios temen que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a agua ni alimento.

El animal es de pelaje gris y tiene una mancha blanca al costado del hocico, además de una cicatriz arriba de uno de sus ojos. Desde su entorno remarcaron que es dócil y pidieron especialmente a quienes puedan haberlo recibido o comprado que colaboren para que pueda regresar a su hogar.

“Si a alguien se lo vendieron, que lo devuelva, por eso pedimos por favor”, señalaron desde el entorno de Zeus, apelando a la solidaridad de los vecinos.

La familia continúa buscándolo y ofrece una recompensa por información que permita encontrarlo. Quienes tengan datos certeros sobre el paradero de Zeus pueden comunicarse al número de teléfono 2996315089.