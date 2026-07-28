Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Neuquén con el objetivo de sancionar a quienes ejerzan maltrato o crueldad contra animales y crear un Registro Provincial de Infractores. La iniciativa busca reforzar la tenencia responsable y establecer herramientas que permitan prevenir la reiteración de estas conductas.

La propuesta establece que serán incorporadas al registro las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contemplados en la Ley Nacional N° 14.346 de protección animal, así como aquellas sancionadas por organismos provinciales o municipales por abandono, maltrato o crueldad. La inscripción se realizará de oficio una vez que quede firme la resolución judicial o administrativa correspondiente.

El registro tendrá carácter público para organismos estatales, refugios, asociaciones protectoras y entidades habilitadas por la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo. Las personas incluidas no podrán adoptar, adquirir ni recibir animales domésticos en guarda, tampoco podrán ser responsables de criaderos, refugios, centros de adiestramiento o emprendimientos comerciales vinculados a animales.

Además, el proyecto establece distintos plazos de permanencia según la gravedad de la infracción: tres años para casos leves, cinco años para faltas graves y diez años para condenas por delitos previstos en la Ley 14.346. También se prevé que los organismos provinciales exijan un certificado de libre inscripción en el registro para otorgar habilitaciones relacionadas con actividades vinculadas a animales.

El régimen sancionatorio contempla multas y otras medidas según el tipo de conducta. Por la omisión del cuidado responsable, que incluye falta de alimentación, hidratación, atención veterinaria, condiciones habitacionales inadecuadas o abandono, se establecen multas de entre 1 y 4 JUS, trabajo comunitario de hasta 30 días o arresto contravencional por el mismo plazo.

En los casos de maltrato animal, las sanciones previstas incluyen multas de entre 3 y 10 JUS, trabajo comunitario de hasta 60 días y arresto contravencional por igual período. Para situaciones de crueldad agravada, cuando se provoquen lesiones graves, mutilaciones o la muerte del animal, la iniciativa propone multas de entre 10 y 50 JUS, arresto de hasta 90 días e inhabilitación para tener animales por un plazo máximo de diez años.

El proyecto también faculta a los jueces a disponer el retiro preventivo o definitivo de los animales involucrados, con la posibilidad de que sean derivados a refugios, asociaciones civiles o familias adoptantes registradas.

En sus fundamentos, la iniciativa señala que la Ley Nacional N° 14.346, vigente desde 1954, constituye el principal marco penal de protección animal en Argentina, aunque considera que sus sanciones resultan insuficientes para evitar casos reiterados de maltrato. También destaca que Neuquén cuenta con la Ley 2787 de tenencia responsable y bienestar animal, pero plantea la necesidad de sumar un sistema específico de identificación y sanción administrativa para quienes cometan estas prácticas.

Los autores remarcaron que la propuesta no modifica la normativa penal nacional ni crea nuevos delitos, sino que busca establecer herramientas provinciales en materia administrativa y contravencional para complementar la protección existente. El proyecto de ley N° 18.469 ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura neuquina el 27 de julio y fue presentado por los vecinos Martín Pedemonte y Juan Mariano Iturbide.