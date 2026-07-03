Rescataron a Zeus y a Sasha del canal de El 30: tras la muerte de su dueño, siguen juntos y necesitan un hogar urgente

La historia de Zeus y Sasha atraviesa el abandono, la pérdida y la fidelidad. Después de que falleciera la persona que los cuidaba, ambos perros quedaron completamente solos. Pasaron semanas sin un hogar y, tras ser retirados de la vivienda en la que vivían, volvieron a quedar a la deriva hasta que fueron encontrados en el Canal 30 de Cipolletti, donde resistían las bajas temperaturas del invierno sin separarse.

El rescate fue realizado por personal de Zoonosis, que acudió al lugar para ponerlos a resguardo. Ahora permanecen en esas instalaciones, aunque solo podrán quedarse allí de manera transitoria, mientras distintas organizaciones intentan encontrarles un hogar definitivo.

La historia fue difundida por la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia), que pidió colaboración de la comunidad para conseguir una adopción responsable o, al menos, un hogar de tránsito que les permita seguir juntos.

"Ellos son Zeus y Sasha. Hace un tiempo sus vidas se transformaron en una verdadera pesadilla. Desde que su tutor falleció, quedaron completamente desamparados", señalaron desde la organización a través de una publicación en redes sociales.

Según relataron, luego de permanecer varias semanas solos, una persona los retiró de la vivienda porque debía ser desocupada. "No sabemos qué ocurrió después, pero hoy aparecieron en el Canal 30. Lo que sí sabemos es que nunca se separaron", expresaron.

Desde la fundación remarcaron el fuerte vínculo entre ambos animales. "Atravesaron juntos los días más crueles de este invierno. Anoche, mientras la helada calaba hasta los huesos, ellos permanecieron uno al lado del otro, acompañándose en medio del frío, el abandono y la incertidumbre", describieron.

Sasha tiene 15 años y Zeus es un pitbull. Desde Funpabia aseguraron que ambos son "perros nobles, sociables y muy buenos con las personas" y destacaron que "merecen volver a conocer el calor de un hogar".

Aunque actualmente están protegidos en Zoonosis, la organización advirtió que esa solución es solo temporal. "Hoy están resguardados en Zoonosis, pero allí solo podrán permanecer unos días. No cuentan con un lugar permanente", indicaron.

Desde la fundación explicaron que, por el momento, no cuentan con espacio para recibirlos, aunque decidieron involucrarse en la búsqueda de una familia. "Ofrecemos ayuda veterinaria si la necesitan y toda nuestra colaboración en la difusión para encontrarles una familia responsable. Es lo que podemos hacer en este momento, y lo haremos con todo el compromiso de siempre", afirmaron.

Finalmente, reiteraron el pedido a la comunidad para que Zeus y Sasha puedan seguir juntos y tengan una nueva oportunidad. "Necesitamos con urgencia una adopción responsable o un tránsito que les permita seguir juntos. No permitamos que Zeus y Sasha vuelvan a quedarse solos", concluye la publicación.