La madre de la adolescente que denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual en un equipo de hockey de Mendoza, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido durante un ritual de iniciación. “Lo que pasó no es normal, no debería ser habitual”, afirmó. El hecho ocurrió el 20 de abril de 2023, durante una celebración por el ascenso del equipo a Primera División. La joven tenía entonces 16 años.

En diálogo con TN, la mujer cuestionó los argumentos de la defensa de las jugadoras imputadas, que sostienen que se trató de un “juego” y que nadie fue obligado a participar. “Minimizar el testimonio de una menor también es una forma de violencia”, advirtió.

La madre apuntó directamente contra la idea de que su hija podría haberse retirado de la situación. “Te tapan los ojos, te hacen desnudar… ¿Cómo vas a salir? ¿Con qué ropa vas a salir, frente a un equipo completo?”, planteó, describiendo el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la adolescente.

Según la denuncia, las jóvenes fueron obligadas a realizar conductas degradantes, recibieron insultos y burlas, y todo ocurrió bajo amenazas. “Fue premeditado. Llevaron los elementos que usaron”, dijo y también remarcó la diferencia de edad entre las partes: “Tenían entre 25 y 30 años promedio”, señaló sobre las acusadas.

La madre cuestionó la estrategia de los abogados y el desarrollo del proceso judicial. “La defensa retrasa”, sostuvo, y agregó: “Es poco empático pensar que se podía levantar e irse”.

Además, planteó una mirada crítica sobre el tratamiento del caso: “Si hubieran sido 10 hombres, seguramente no hubieran actuado de la misma manera”.