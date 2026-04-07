La Justicia de Mendoza imputó a diez jugadoras de hockey del Club Alemán, acusadas de haber sometido a una compañera menor de edad a un presunto abuso sexual en el marco de un ritual de iniciación. El hecho ocurrió en abril de 2023, cuando el plantel se encontraba concentrado en Guaymallén para disputar un torneo regional. La víctima tenía entonces 16 años.

Según la imputación, las jugadoras están acusadas de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, un delito que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión.

La causa había sido archivada inicialmente bajo el argumento de que no existió contacto físico directo, pero tras una revisión judicial, el expediente fue reabierto y se ordenó avanzar con las imputaciones.

En su testimonio, la joven relató que fue llevada junto a otras compañeras a un baño del club, donde las obligaron a desnudarse parcialmente, vendarse los ojos y someterse a distintas prácticas que describió como violentas, humillantes y degradantes.

“Me preguntaban si era virgen”, recordó la víctima, quien también denunció que fue filmada sin su consentimiento y que sufrió burlas durante más de una hora. Según su relato, las agresoras la sometieron a distintas situaciones con connotación sexual y la obligaron a realizar conductas denigrantes. Además, aseguró que fue intimidada para no denunciar lo ocurrido. “Si vos hablás, saltamos todas”, le habrían advertido en un grupo, según consta en la causa.

La investigación está a cargo del fiscal Mauro Perassi, quien ordenó la imputación tras la intervención del Fiscal en Jefe. Mientras tanto, las acusadas podrían transitar el proceso en libertad, en caso de no contar con antecedentes y según la evolución de la causa. En paralelo, también avanza una demanda civil millonaria contra el club, que rondaría los 100 millones de pesos.

Desde el Club Alemán reconocieron el impacto del caso y señalaron que se realizaron instancias de concientización para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.