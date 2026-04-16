El fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó este jueves que se declare la responsabilidad penal de R.J.M por abusar sexualmente de una niña de 10 años en al menos tres ocasiones y por amenazar con un arma a una trabajadora social.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2023 en la vivienda del imputado en la ciudad de Neuquén. Tras cometer los abusos, la víctima era amenazada para que no contara lo sucedido, advirtiéndole que podía matar a su madre. El caso salió a la luz en abril de 2024, cuando la niña relató los hechos a su entorno cercano.

Pruebas y contexto de violencia

Durante los alegatos de cierre, Medina destacó la coherencia y persistencia del relato de la niña en Cámara Gesell, la validación profesional de su testimonio y la corroboración periférica mediante testimonios y pericias médicas. El examen médico detectó indicadores compatibles con la modalidad de abuso narrada por la víctima.

El fiscal subrayó además el contexto de violencia de género y vulnerabilidad en el que creció la niña, remarcando que múltiples denuncias previas contra el imputado permitieron comprender tanto el silencio inicial de la víctima como las amenazas utilizadas para someterla.

Amenazó con un arma a trabajadoras

Medina también señaló que en marzo de 2024 el acusado se presentó en la vivienda de la madre de la niña y amenazó con un arma a trabajadoras estatales que se encontraban allí, incumpliendo una restricción de acercamiento vigente. Este hecho agravó la situación y puso de relieve la peligrosidad del imputado fuera del ámbito familiar.

La querella institucional adhirió al pedido de responsabilidad penal por los abusos sexuales cometidos contra la niña. Por su parte, la defensa solicitó la absolución del imputado o, en caso de condena, que los hechos se encuadren como abuso sexual simple y no con acceso carnal. Además, planteó la absolución por el hecho de amenazas, alegando que no se incorporó el testimonio directo de la persona afectada.

El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, pasó a un cuarto intermedio tras la finalización de los alegatos de cierre, con el objetivo de deliberar y resolver el caso. Los magistrados adelantaron que darán a conocer su decisión dentro del plazo legal previsto.