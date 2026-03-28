Un operativo judicial se llevó a cabo en una casa del barrio Caruso, en la localidad rionegrina de Villa Manzano, a raíz de una denuncia vinculada a la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

La investigación se originó tras un reporte emitido por el National Center for Missing and Exploited Children, organismo que monitorea a nivel global posibles descargas y circulación de este tipo de material.

Secuestro de computadoras y celulares

Durante el procedimiento, autorizado por la fiscalía, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El operativo estuvo a cargo del Gabinete de Criminalística de Cipolletti, con la participación de la comisaría 44 de Villa Manzano.

Análisis en laboratorio forense

Todo el material incautado fue trasladado al Laboratorio de Informática Forense de Viedma, donde será sometido a peritajes técnicos.

Fuentes judiciales confirmaron el allanamiento y el secuestro de los equipos, pero aclararon que la existencia de imágenes de abuso sexual infantil será determinada una vez que se complete la apertura y análisis de los dispositivos.

La tenencia de imágenes es delito en Argentina

Desde la reforma del Código Penal en 2018, la tenencia, distribución y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil están tipificadas como delito en Argentina.

Escalas penales vigentes

3 a 6 años de prisión: producción, financiamiento, comercialización o difusión.

producción, financiamiento, comercialización o difusión. 4 meses a 1 año: tenencia simple.

tenencia simple. 6 meses a 2 años: tenencia con fines de distribución.

tenencia con fines de distribución. 1 mes a 3 años: facilitación de acceso a material pornográfico a menores de 14 años.

Las penas aumentan cuando las víctimas son menores de 13 años.