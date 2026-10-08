Una mujer de 79 años, su propia casa y un acusado al que conocía por su vínculo familiar. Con esos elementos llegó a la etapa final un juicio por un grave caso de abuso sexual, ocurrido en agosto de 2025. La Fiscalía pidió que el hombre sea declarado penalmente responsable por atacar a su suegra, mientras que la defensa reclamó la absolución.

Según la acusación presentada por la fiscal Julieta Villa, el imputado ingresó a la vivienda de la mujer simulando tener intenciones familiares y, aprovechándose de la confianza y de la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, habría cometido el ataque sexual. El caso fue encuadrado como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Para sostener el pedido de culpabilidad, la Fiscalía presentó el testimonio de la mujer y las declaraciones de su nieta, su hija, su hijo y una amiga. Los relatos permitieron reconstruir las revelaciones que se produjeron inmediatamente después del hecho, el estado de shock que atravesó la víctima y la posterior admisión de lo ocurrido que, según la acusación, realizó el imputado ante integrantes de su entorno familiar.

El juicio también incorporó pruebas especializadas sobre las consecuencias psicológicas que habría dejado el ataque. La psicóloga Virginia Ansola, integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), declaró sobre el impacto emocional sufrido por la mujer. A su vez, una especialista del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) ratificó su evaluación ante el tribunal, descartó fabulaciones y confirmó la presencia de un cuadro de trauma psíquico severo.

Con esos elementos, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el acusado sea declarado responsable penal. La defensa particular tomó el camino contrario y solicitó la absolución de su asistido, en una disputa judicial que ahora quedó en manos de los jueces. El tribunal está integrado por Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti. La definición llegará el martes 13 de octubre, a las 12, cuando el tribunal dé a conocer su veredicto.