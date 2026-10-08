Hugo Jara, experiodista de Cipolletti, fue declarado culpable de abuso sexual

El tribunal de Cipolletti declaró culpable a Hugo Jara, un conocido experiodista de la región, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda de hecho sobre un menor de edad. El veredicto se conoció este jueves, al término del juicio oral que se desarrolló bajo estricta reserva. Ahora, los jueces deberán resolver cuántos años de prisión deberá cumplir.

Con la declaración de responsabilidad penal, quedó cerrada la etapa central del debate, aunque todavía resta una instancia clave: la audiencia de cesura, en la que se discutirá la pena.

Detrás del fallo hay una causa que comenzó a investigarse en 2023 y que avanzó durante meses bajo un fuerte hermetismo. Por tratarse de hechos de índole sexual que involucran a un menor, las audiencias se realizaron a puertas cerradas para proteger su identidad y evitar la difusión de información que pudiera exponerlo públicamente.

Sin embargo, el caso había tomado estado público a mediados de 2023, después de un episodio de tensión ocurrido en las instalaciones de una reconocida emisora radial de Cipolletti. En aquella oportunidad, el padre del menor irrumpió en el edificio en medio de una situación de alteración vinculada con la denuncia contra el comunicador. Mientras el episodio generaba repercusiones, la investigación judicial siguió su curso.

Jara había trabajado durante años como periodista y cronista de exteriores en la región. Pese a la imputación, transitó el resto del proceso en libertad hasta la realización del juicio oral. Según la hipótesis de la acusación, los abusos denunciados no habrían ocurrido en una única oportunidad, sino que se habrían repetido durante distintos períodos.

Además, los investigadores señalaron la existencia de un vínculo familiar y una relación de guarda entre el acusado y el menor. Esa circunstancia resultó relevante para la calificación legal por la que finalmente fue declarado responsable. Entre las pruebas analizadas durante el debate se destacó la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell, un procedimiento especialmente diseñado para recibir testimonios de niños y adolescentes en condiciones de resguardo. El tribunal también escuchó a testigos y examinó documentación y pericias incorporadas al expediente

La acusación pública estuvo representada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal del caso Rocío Guiñazú. La defensa particular de Jara fue ejercida por el abogado Leonel Herrera Montovio, mientras que la defensora de Menores Alicia Merino intervino en representación de los derechos del niño.

La próxima etapa será la audiencia de cesura, donde la Fiscalía y la defensa expondrán sus argumentos sobre la sanción que corresponde aplicar. Luego, el tribunal fijará la pena para Jara, quien ya fue declarado penalmente responsable por el delito que llegó a juicio.