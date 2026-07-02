Un jurado popular de Neuquén declaró este miércoles culpable a J.R., un empresario acusado de abusar sexualmente durante 19 años de su hijastra desde que era niña. El veredicto fue unánime, luego de diez jornadas de debate realizadas en la Ciudad Judicial.

Los doce integrantes del jurado consideraron acreditada la acusación impulsada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, con la adhesión del abogado querellante Carlos Caroselli. Tras la decisión, el juez de garantías Marco Lupica Cristo ordenó reemplazar la prisión domiciliaria del acusado por prisión preventiva hasta que se realice la audiencia en la que se fijará la pena.

Luego del fallo, Caroselli brindó declaraciones a Mejor Informado y aportó detalles sobre el modo en que, según la investigación, el empresario manipuló a la víctima durante años, las dificultades para reunir pruebas y la estrategia defensiva previa al juicio.

El mecanismo de manipulación

Uno de los aspectos más impactantes que dejó el juicio fue revelado por el abogado querellante una vez conocido el veredicto.

En diálogo con Mejor Informado, Carlos Caroselli afirmó que el empresario condenado utilizó un mecanismo de sometimiento psicológico para mantener el silencio de la víctima durante años.

"Le hacía ver videos de pedofilia para que normalizara la situación", aseguró el abogado.

Según explicó, esa conducta formaba parte del modus operandi que permitió que los abusos se extendieran durante casi dos décadas, desde que la víctima era una niña hasta su vida adulta.

La acusación sostuvo durante el juicio que los abusos ocurrieron principalmente en la vivienda donde convivían, aunque también en oficinas de empresas del acusado, hoteles durante viajes y hasta en un camión utilizado para transportar mercadería.

Los testigos que ayudaron a confirmar el relato

Caroselli destacó que una de las mayores dificultades en este tipo de investigaciones es conseguir pruebas independientes que respalden el testimonio de la víctima.

"En estos delitos generalmente no hay testigos porque ocurren puertas adentro", explicó.

Sin embargo, aseguró que durante la investigación lograron incorporar testigos de primera mano, cuyas declaraciones coincidieron con el relato de la denunciante y fueron valoradas durante el juicio.

A esos testimonios se sumaron informes psicológicos, pericias y el análisis de cuadernos secuestrados durante la investigación, cuyo contenido fue expuesto ante el jurado por una integrante de la Policía provincial.

"Intentó no llegar al juicio e incluso simuló dos ACV"

Antes del comienzo del debate, la defensa había solicitado suspender el juicio al sostener que el empresario padecía una enfermedad que le impedía enfrentar el proceso.

Luego de estudios médicos impulsados por el Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Juan Manuel Kees concluyó que el acusado estaba en condiciones de ser juzgado y rechazó el planteo.

Tras el veredicto, Caroselli fue mucho más allá.

Según afirmó, el empresario hizo todo lo posible para evitar sentarse en el banquillo e incluso simuló haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV).

Esa afirmación corresponde al abogado querellante y fue realizada después de finalizado el juicio.

El jurado respaldó toda la acusación

Los doce ciudadanos que integraron el jurado popular declararon culpable a J.R. por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño causado a la salud física y mental de la víctima, por haber sido el encargado de su guarda y por aprovechar la convivencia cuando era menor de edad.

También lo encontraron responsable del delito de corrupción de menores, en concurso ideal y en carácter de autor.

El veredicto respaldó íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y acompañada por la querella.

Qué pasará ahora

Con el veredicto ya emitido, el proceso judicial ingresó en su etapa final.

La Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la audiencia de cesura, en la que el juez Marco Lupica Cristo determinará la pena que deberá cumplir el empresario.

Hasta entonces, J.R. permanecerá detenido bajo prisión preventiva, luego de que el magistrado hiciera lugar al pedido inmediatamente después de conocerse la decisión del jurado. Esto es debido al peligro de fuga.