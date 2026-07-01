El jurado popular que juzgó a un hombre de Neuquén acusado de abusar sexualmente de una mujer que era parte de su entorno familiar durante 19 años, lo declaró culpable.

El veredicto fue emitido hoy por la tarde luego de diez jornadas de juicio desarrolladas en la Ciudad Judicial. Por unanimidad, los 12 ciudadanos y ciudadanas que integraron el jurado declararon la responsabilidad penal del acusado, J. R.

Qué delito consideraron

La decisión fue por el delito que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal (MPF): abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores, todo en carácter de autor.

Con el veredicto de culpabilidad, el jurado popular respaldó el requerimiento del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y de la asistente letrada Cecilia Sabatte, al que adhirió el abogado querellante, Carlos Caroselli.

Prisión preventiva y cómo fueron los abusos

La pena que deberá cumplir J. R se definirá en los próximos días en una audiencia que fijará la Oficina Judicial. De todos modos, el fiscal jefe solicitó tras el veredicto que la prisión domiciliaria que cumple J. R se modifique a prisión preventiva. El juez de garantías que dirigió el debate, Marco Lupica Cristo, lo respaldó y fijó la prisión preventiva.

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, J.R. abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Lo hizo principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería.

Entre los testimonios presentados por el MPF durante el debate, estuvo el de la víctima; el de psicólogos y psicólogas; y el de una integrante de la Policía provincial que reveló el contenido de cuadernos secuestrados que contenían anotaciones sobre los abusos sexuales, entre otras pruebas.

El intento de la defensa de frenar el juicio

El juez técnico que dirigió el debate fue Marco Lupica Cristo, deberá intervenir también en la audiencia de definición de la pena.

Previo al inicio del juicio, la defensa de J. R planteó que padecía una enfermedad que le impediría afrontar el proceso. Sin embargo, a partir de una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que el acusado se encuentra en condiciones de ser juzgado.