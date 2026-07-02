Personal de la Comisaría 19° del barrio Confluencia demoró este jueves al presunto autor de un robo calificado y logró recuperar todos los elementos robados, tras un rápido despliegue policial.

El procedimiento tuvo lugar al mediodía, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados telefónicamente sobre un hecho delictivo en proceso en la intersección de las calles Darwin y Copahue.

Al llegar los uniformados entrevistaron a la víctima, quien manifestó que un hombre había dañado el vidrio de su vehículo estacionado en la vía pública y, tras amenazarlo con un arma blanca, se llevó diversas herramientas.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Durante la intervención, constataron que llevaba consigo los elementos denunciados como robados, por lo que lo demoraron y secuestraron preventivamente el cuchillo utilizado para el robo.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso la notificación de la imputación correspondiente al demorado, además de restituir las herramientas a su propietario.