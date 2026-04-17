Un siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la zona de Bajada del Mono, a unos 10 kilómetros de la localidad de Añelo. El hecho involucró a un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 7 en dirección desde Rincón de los Sauces hacia la localidad petrolera.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y el rodado terminó volcando a un costado de la ruta. A pesar del impacto, el ocupante logró salir por sus propios medios, en una escena que generó preocupación entre quienes transitaban por el sector.

El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital de Añelo para una mejor evaluación. Según las primeras informaciones, se encontraba consciente al momento de ser derivado.

En el operativo trabajó personal de la Comisaría Décima, junto a Bomberos de Añelo y equipos de salud. Si bien el tránsito no fue interrumpido, se registraron demoras por la presencia de los equipos de emergencia, que con el correr de las horas se normalizaron.