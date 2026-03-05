Pasadas las 10 de este jueves, en la localidad de Añelo, Defensa Civil informó sobre un accidente que involucró a un camión, el cual terminó incrustado dentro de una casa de la localidad.

El hecho ocurrió sobre la calle 1, casi esquina 11, hacia donde un camión se desplazó, rompiendo parte de la vivienda y quedando metido adentro de la misma.

El gran rodado, de marca Renault, estaba estacionado sobre la banquina lateral sur de la Ruta 7. Sin embargo, por causas que aún se investigan, el mismo se fue desplazando en dirección a la vivienda, incrustándose dentro.

Como resultado se registraron daños materiales, tanto en el camión que quedó con su frente destruido, como en la vivienda, que sufrió daños en su portón de entrada y en el ingreso.

Estuvo trabajando en el lugar personal de Comisaria Décima, Bomberos Voluntarios, Tránsito Municipal y Dirección de Defensa Civil. Adelantaron que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido momentáneamente.