¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Hay demoras en la ruta

Misterio en Añelo: un camión que estaba estacionado sobre la Ruta 7 se desplazó y terminó incrustado en una casa

El rodado se fue desplazando en dirección a la vivienda, hasta pasar el portón y frenar contra la propia casa.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 12:40
PUBLICIDAD

Pasadas las 10 de este jueves, en la localidad de Añelo, Defensa Civil informó sobre un accidente que involucró a un camión, el cual terminó incrustado dentro de una casa de la localidad.

El hecho ocurrió sobre la calle 1, casi esquina 11, hacia donde un camión se desplazó, rompiendo parte de la vivienda y quedando metido adentro de la misma.

El gran rodado, de marca Renault, estaba estacionado sobre la banquina lateral sur de la Ruta 7. Sin embargo, por causas que aún se investigan, el mismo se fue desplazando en dirección a la vivienda, incrustándose dentro.

Como resultado se registraron daños materiales, tanto en el camión que quedó con su frente destruido, como en la vivienda, que sufrió daños en su portón de entrada y en el ingreso.

Estuvo trabajando en el lugar personal de Comisaria Décima, Bomberos Voluntarios, Tránsito Municipal y Dirección de Defensa Civil. Adelantaron que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido momentáneamente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD