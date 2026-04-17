Un hecho rodeado de silencio

La muerte de un trabajador petrolero en el yacimiento La Calera abrió un escenario cargado de dudas. La confirmación oficial llegó por parte de la Policía de Neuquén, pero desde entonces no hubo información sobre cómo ocurrió el hecho.

Se trata de un empleado de una empresa del sector, que cumpliría funciones como supervisor. El episodio se registró en un área clave de la actividad hidrocarburífera, a unos 50 kilómetros de Añelo.

Fuerte presencia policial en el lugar

Tras conocerse el fallecimiento, se desplegó un importante operativo en el yacimiento. Personal policial trabaja en la zona mientras se intenta establecer qué sucedió.

Por ahora, no trascendieron datos sobre las condiciones en las que murió el trabajador ni sobre el contexto en el que se produjo el hecho.

Sin explicaciones y con preguntas abiertas

El hermetismo que rodea el caso marca el ritmo de la investigación. No hubo precisiones oficiales sobre si se trató de un accidente laboral ni sobre las circunstancias previas al fallecimiento.

Tampoco se informaron detalles sobre la intervención de otros organismos o peritajes en curso.

Un nuevo episodio bajo la lupa

La actividad en los yacimientos de la región vuelve a quedar en el centro de la escena ante un hecho que, por el momento, no tiene respuestas públicas.

Mientras avanza la investigación, el caso se mantiene en desarrollo y se esperan definiciones que permitan esclarecer qué ocurrió en La Calera.

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