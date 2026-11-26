El motociclista que murió este miércoles en un violento choque sobre la Ruta Nacional 22, en Allen, fue identificado como Braian Samuel Gutiérrez, oriundo de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Viajaba en una Honda Twister junto a una mujer cuando impactó contra un Renault Clio que atravesaba la cinta asfáltica. El conductor falleció en el lugar y su acompañante sobrevivió al impacto.

La víctima regresaba hacia Punta Alta y recorría la región cuando ocurrió la tragedia, alrededor de las 12.18, a la altura del kilómetro 1198, en el acceso Bilo. El cuerpo fue entregado a una cochería que tendrá a su cargo el traslado hacia su ciudad de origen.

La mujer que viajaba como acompañante se encuentra fuera de peligro. Después de recibir las primeras atenciones en el hospital de Allen, fue derivada al hospital de General Roca para continuar con su atención médica.

En cuanto al otro vehículo involucrado, se confirmó que el Renault Clio era conducido por una joven de 25 años. El auto circulaba de norte a sur e intentaba cruzar la Ruta 22 cuando se produjo el impacto con la moto, que avanzaba en sentido oeste-este.

La colisión fue contra el lateral derecho del Clio, precisamente del lado del acompañante. La violencia del choque provocó que Gutiérrez quedara tendido sobre la cinta asfáltica y muriera en el lugar, pese a la asistencia recibida.

El siniestro volvió a poner bajo la lupa las condiciones de circulación en ese sector de la Ruta 22, especialmente en los cruces donde los vehículos deben atravesar uno de los corredores más transitados del Alto Valle. La mecánica del impacto y las circunstancias en las que se produjo deberán ser establecidas mediante las actuaciones y pericias correspondientes.